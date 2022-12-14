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Алексей Текслер планирует идти на второй срок

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер собирается выдвигать свою кандидатуру на второй срок. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«На второй срок идти планирую, - сказал глава региона. – Куча планов, огромное количество проектов. Сейчас начнем готовить проекты до 2029 года».

Алексей Текслер был избран губернатором челябинской области в 2019 году. До этого несколько месяцев был исполняющим обязанности главы региона. На выборах он набрал почти 70% голосов. Вместе с постом главы региона Алексей Текслер также занимает должность руководителя регионального отделения партии «Единая Россия».

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