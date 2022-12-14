Госсайтам — спецхостинг

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внес законопроект, запрещающий государственным информационным системам (ГИС) и сайтам пользоваться услугами хостинг-провайдеров, не включенных в утвержденный правительством перечень. Авторы инициативы считают, что полностью обеспечить спрос на услуги хостинга могут «Гособлако» и «Гостех». Участники рынка опасаются, что введение отбора среди игроков рынка правительством может сильно ограничить конкуренцию. При этом сейчас до 20% госсайтов, по оценке экспертов, могут использовать зарубежные хостинги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, внесенным в Госдуму 13 декабря депутатами комитета по безопасности и противодействию коррупции. Документ содержит поправки к закону от 27 июля 2006 года «Об информации, информационных технологиях и защите информации». По ним, операторам ГИС и другим бюджетным организациям запрещается использовать услуги провайдеров хостинга, не вошедших в перечень, утвержденный правительством. Критерии и порядок включения в список также должно определить правительство, следует из документа. Инициатива в случае принятия вступит в силу через год со дня официального опубликования.

Перечня провайдеров хостинга еще нет в силу отсутствия такого требования в законодательстве, уточнил “Ъ” заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Именно поэтому срок вступления в силу новых норм определен по истечении одного года, добавил депутат: «За это время правительство составит перечень отечественных цифровых платформ, на которых могут быть размещены информационные ресурсы органов власти и бюджетных организаций». В комитете уточнили, что речь идет не только о ГИС, но и в целом о государственных сайтах.

В текущих условиях нахождение информационных ресурсов государственных и муниципальных органов различного уровня на зарубежных хостингах небезопасно, соглашается председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев: «Есть серьезный риск как утечки данных, так и утраты важной информации и отключения доступа к ней граждан».

Из пояснительной записки к проекту следует, что ресурсы госорганов могут быть размещены на отечественных цифровых платформах, таких как «Гособлако» (оператор — «Ростелеком») и «Гостех», вычислительных мощностей которых «достаточно для замещения иностранных провайдеров». В октябре правительство утвердило концепцию использования единой цифровой платформы «Гостех» и дорожную карту ее развития, которая предполагает, что к 2024 году все ГИС будут переведены на единую цифровую платформу (см. “Ъ” от 26 октября). В «Гостехе» отказались от комментариев, в «Ростелекоме» не ответили “Ъ”.

Вопрос зависимости госсайтов от иностранной инфраструктуры возник в 2022 году в контексте использования сервисов и услуг сторонних ресурсов — хостингов, счетчиков, баннеров и т. д. В марте вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручал Минцифры разработать меры защиты IT-инфраструктуры, однако спустя полгода каждый второй сайт использовал сервисы Google (см. “Ъ” от 28 октября). По оценке собеседника “Ъ” на IT-рынке, до 20% госсайтов могут использовать зарубежные хостинги.

Формулировки самого законопроекта касаются в целом использования любых хостингов, которых не будет в реестре, а не только зарубежных, уточняет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Вадим Перевалов: «Это означает, что провайдерам хостинга для государственных информсистем необходимо будет пройти дополнительную процедуру отбора, которую установит правительство».

Идея появления хостера, одобренного для госсайтов и сервисов, сама по себе неплохая, считает руководитель информационно-аналитической службы ОД «Информация для всех» Евгений Альтовский. Однако он сомневается, что проект был согласован с Минцифры: «Документ выглядит частной инициативой авторов». В Минцифры не ответили на запрос “Ъ”.

Собеседник “Ъ” в крупной IT-компании говорит, что до сих пор регулирования по размещению госресурсов на зарубежных хостингах не было: «Были требования об использовании российских доменных зон, но соблюдали их далеко не все». В конкретном законопроекте главное — перечень одобренных правительством хостеров, считает источник “Ъ”. По его мнению, появление такого списка «может ограничить конкуренцию среди российских провайдеров».

Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко