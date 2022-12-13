В Мелитополе начали прокладывать объездную дорогу вокруг подорванного моста

Администрация Мелитополя сообщила, что в обход разрушенного моста на выезде из города прокладывают объездную дорогу. Ее общая протяженность составит около 300 метров. Дорогу планируют ввести в эксплуатацию в течение двух недель.

«Объездную дорогу прокладывают строители в пригороде Мелитополя, где вчера ночью вследствие диверсии были повреждены опоры моста на участке трассы Е58... Городские предприятия Мелитополя уже приступили к прокладке временной объездной дороги вокруг моста»,— сказано в сообщении администрации города.

На объекте задействованы 10 специалистов и спецтехника: 15 самосвалов, 2 экскаватора, бульдозер и другая техника. Городские власти отмечают, что выполнение работ осложняют погодные условия. В настоящий момент транспорту рекомендовано двигаться в объезд или по грунтовой дороге, проходящей рядом с мостом.

Диверсия на мосту в районе села Константиновка была совершена вечером 12 декабря. Прозвучало два мощных взрыва. Предположительно у опоры моста была заложена взрывчатка.

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Дарья Эрозбек