В Перми возобновят производство велосипедов «Кама»

В январе 2023 года на пермском заводе «Форвард» запустят серийное производство велосипедов «Кама», популярных в 1970–1990 годах. В пресс-службе предприятия сообщили, что сначала выпустят 3 тыс. велосипедов в продажу, они должны поступить в марте-апреле. Стоимость не будет превышать 10 тыс. руб.

Планируется, что купить велосипеды можно будет в магазинах «Форварда» более чем в 400 городах России, а также странах СНГ (Азербайджан, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Узбекистан). «Было уже произведено несколько прототипов с их последующей доработкой... Также запланирована отдельная серия лимитированных велосипедов к 300-летию основания города Перми»,— рассказали ТАСС в компании.

Обновленную версию «Кама» будет выпускать на базе концепции универсального городского велосипеда. Но также модели намерены модернизировать: как утверждает производитель, рама станет прочнее, а посадка — комфортнее. Велосипед будут поставлять с расширенной комплектацией: у него установят переднюю и заднюю фары, также будет прилагаться набор базовых ключей, брендированная ретросумка для инструментов и гравированный звонок.