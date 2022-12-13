Politico: Венгрия добилась снижения заморозки средств ЕС в обмен на одобрение помощи Украине

Страны Евросоюза согласовали заморозку финансирования Венгрии на €6,3 млрд. Изначально предполагалось, что будет заморожено €7,5 млрд, но Будапешт в ответ на такую меру блокировал пакет помощи Украине на €18 млрд, сообщило Politico.

Кроме того, Венгрия добилась выделения €5,8 млрд в виде грантов на восстановление после пандемии при условии завершения 27 реформ по борьбе с коррупцией и независимости судебной системы. Решение по Венгрии окончательно должно быть закреплено в хорде письменной процедуры в среду, 14 декабря.

Венгрия стала первой страной в отношении которой был применен механизм обусловленности верховенством права (European Rule of Law Conditionality Mechanism). Он предполагает решение проблем эрозии основополагающих ценностей ЕС в ряде государств-членов. В сентябре ЕК предложила заморозить обязательства по выплате примерно €7,5 млрд Венгрии из общего бюджета ЕС, объяснив это нарушением верховенства права в Будапеште и недостаточным уровнем борьбы с коррупцией.

О позиции Венгрии при согласовании общих мер ЕС — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Леонид Уварчев