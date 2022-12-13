Послы ЕС согласовали выделение Украине €18 млрд

Послы стран Евросоюза договорились о выделении Украине финансовой помощи в размере €18 млрд, сообщило председательство Чехии в Совете ЕС в Twitter. По итогам переговоров Венгрии также разрешили использовать €5,8 млрд из фондов ЕС при выполнении страной 27 предварительных условий. Послы также согласовали минимальный налог на прибыль крупных компаний в 15%.

Выделение средств Украине было одобрено единогласно, сообщила Чехия. Пакет помощи должен рассмотреть Европейский парламент.

Совет ЕС утвердил предоставление Украине €18 млрд в качестве финансовой помощи 10 декабря. Средства будут предоставляться в 2023 году в качестве кредита. Срок погашения составит до 35 лет. Первые выплаты по займам начнутся с 2033 года.

О поддержке Украины со стороны Запада — в материале «Ъ» «Украине протянут платформу помощи».

Леонид Уварчев