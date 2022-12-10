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Коммерсантъ FM
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Евросовет одобрил пакет помощи Украине на €18 млрд

Пакет законопроектов, которые позволят Евросоюзу (ЕС) выделить Украине кредитную помощь в размере €18 млрд, был согласован Евросоветом. Предложение будет представлено в Европарламент и, возможно, окончательно утверждено на следующей неделе.

«Сумма кредита, который будет предоставлен Украине в 2023 году, составит €18 млрд, кредит будет иметь десятилетний льготный период. Государства-члены будут покрывать основную часть процентных расходов за счет внешних доходов. Гарантии по этому заимствованию будут предоставлены либо из бюджета ЕС, либо государствами-членами»,— уточняется в пресс-релизе на сайте Евросовета.

Поправка к финансовому законодательству ЕС, допускающая выделение подобной финансовой помощи Украине, уже была принята советом 6 декабря.

Тогда стало известно, что странам—членам ЕС не удалось полностью согласовать пакет помощи — его отказалась поддерживать Венгрия. По данным Financial Times, венгерская сторона намеренно торпедирует все решения ЕС, требующие единогласия всех 27 государств-членов, из-за отказа Брюсселя в предоставлении Венгрии финансовой поддержки в размере €5,8 млрд.

Андрей Сапожников

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