При выдаче разрешений на отстрел лисиц в Воронежской области не нашли нарушений закона

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области, отвечающие за выдачу разрешений на отстрел лисиц в регионе, не допустили нарушений закона при предоставлении лицензий. Об этом журналистам рассказала руководитель департамента Наталья Ветер.

Отвечая на вопрос о якобы имевшихся нарушениях, о которых ранее заявили охотники и Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора, она подчеркнула, что никто из высокопоставленных чиновников за лицензией не обращался: «Я подтверждаю, что большинство билетов на регулирование численности было выдано сотрудникам охотнадзора, но в этом нет противозаконных действий. До 2021 года именно они имели право регулировать численность в общедоступных охотугодьях, а в этом году просто воспользовались ранним информированием, зная о подготовке приказа. Но закона они не нарушали, охотинспекторы не ограничены в получении разрешений». По ее словам, ранним информированием объясняются и отдельные случаи уплаты госпошлины до публикации приказа о регулировании численности: «Можно же уплачивать пошлину заранее, до получения документа, к примеру, паспорта. Пошлину уплатили и некоторые любители охоты, и тем, кто не успел получить разрешение, мы вернули деньги».

Комментируя претензию Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора о якобы несвоевременном принятии решения о регулировании численности лисицы (не через 30 дней после получения данных о численности животных, а через девять месяцев), госпожа Ветер отметила, что это «обычная многолетняя сложившаяся практика»:

«И руководители управления Росприроднадзора располагали этими сведениями, так как много времени посвятили деятельности департамента (руководитель управления Алексей Карякин в 2012-2019 годах возглавлял департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области.— “Ъ-Черноземье”).

К началу апреля завершается зимний маршрутный учет животных, а итоги (итоговая численность животных.— “Ъ-Черноземье”) подводятся позже».

Напомним, в феврале департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области вступил в полемику с охотниками по поводу отказов в выдаче разрешений на отстрел лисиц. Представители стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ обратились в Росприроднадзор, заявив, что не смогли получить разрешения, так как департамент якобы выдал лицензии на отстрел 375 животных за несколько часов после публикации соответствующего приказа. В облправительстве провели экспертизу и установили, что приказ до обращения стрелков провисел целый день. Но члены клуба провели свое расследование, согласно которому приказ был опубликован уже после раздачи лицензий. В Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзоре заявили о якобы выявленных нарушениях при выдаче лицензий, но в прокуратуре Воронежской области нарушений закона не нашли.

Подробнее о конфликте вокруг разрешений на отстрел лисиц — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин