Лисицам отсчитывают время

Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области вступил в полемику с охотниками по поводу отказов в выдаче разрешений на отстрел лисиц. Представители стрелкового клуба регионального отделения ДОСААФ обратились в Росприроднадзор, заявив, что не смогли получить разрешения, так как департамент якобы выдал лицензии на отстрел 375 животных за несколько часов после публикации соответствующего приказа. В облправительстве провели экспертизу и установили, что приказ до обращения стрелков провисел целый день. Но члены клуба провели свое расследование, согласно которому приказ был опубликован уже после раздачи лицензий.

Вчера департамент опубликовал заявление «О времени размещения приказа департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области о регулировании численности лисиц». «В связи с многочисленными обращениями охотников по вопросу времени размещения приказа… департаментом цифрового развития проведена соответствующая экспертиза, — говорится в сообщении. — Согласно заключению приказ был размещен в 10:27 29 января 2021 года. Заявления отдельных охотников о том, что указанный приказ был размещен вечером 29 января 2021 года, являются безосновательными». Речь в приказе, напомним, идет о предоставлении разрешений на отстрел лисиц с 1 февраля до 31 декабря 2021 года.

Всего 29 января было выдано 25 разрешений на 375 особей – весь планируемый объем. В департаменте заявили, что число заявителей «превышало количество лисиц», подлежащих регулированию.

Замруководителя департамента Геннадий Побединский ранее пояснял, что после опубликования утром 29 декабря приказа в ведомство «обратилось порядка 40 человек»: «Некоторые из них обращались в устной форме с просьбой разъяснить порядок осуществления регулирования численности. В соответствии с поступившими письменными заявлениями было выдано 25 разрешений на добычу лисицы… на общее количество 375 особей». Но представители стрелкового клуба после получения отказов утверждали, что документ был опубликован около 15:00, а утром следующего рабочего дня, 1 февраля, выяснилось, что «все разрешения уже выданы». Они подозревали, что все лицензии якобы могли получить «близкие к департаменту сотрудники».

Члены стрелкового клуба вчера вечером узнали об опубликованном департаментом заявлении от “Ъ-Черноземье“. При этом на сайте департамента в разных местах оно датировано 7 и 10 часами утра 25 февраля. Руководитель Воронежского стрелкового клуба Альберт Горбачев в беседе с “Ъ-Черноземье“ подчеркнул, что информация о размещении приказа в 10:27 29 января «не соответствует данным, полученным от независимых интернет-ресурсов»: «Мы его обнаружили на сайте правительства области только в субботу 30 января. При этом сайт просматривали регулярно — документ мы ждали. О точном времени публикации можем судить только по содержанию файла (сообщение департамента о приказе – фактически ссылка на документ, не имеющая даты публикации. — „Ъ“). Отправив отсканированный документ на специализированный сайт, мы узнали время его создания — 20:41. Зачем департамент приводит другие данные? У граждан не было возможности реализовать свои законные права». По его словам, охотникам уже пообещали разобраться в ситуации сотрудники Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора и руководитель департамента Наталья Ветер.

Также представители клуба недоумевают, почему при общении с охотниками 1 февраля замруководителя департамента Геннадий Побединский заявил, что приказ якобы был опубликован около 15 часов и что все разрешения были выданы за час

Кроме того, в соцсетях клуба опубликована запись телефонного разговора, на которой человек, представившийся инспектором Андреем Макаровым, заявил, что разрешения получили «в большей степени штатные работники в районах, инспекторы», которые регулируют численность, в частности, при вспышках болезней животных.

После обращений охотников Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора «инициировало проверку департамента». Надзорный орган планирует оценить «правомерность действий при принятии решения о выдаче разрешений», заявил на прошлой неделе руководитель управления Алексей Карякин.

Олег Мухин