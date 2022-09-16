Месть в виде взятки

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника федерального казенного учреждения (ФКУ) «Научно-исследовательский институт ФСИН России» Андрея Быкова. Генерал-майор внутренней службы, отличившийся при подавлении массовых беспорядков в конце 1980-х—начале 1990-х годов, обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при премировании сотрудников, а также получении взяток за это. Сам генерал, приступивший к ознакомлению с материалами дела, с обвинениями не согласен, полагая, что уголовное преследование — результат мести со стороны его бывшей возлюбленной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Быков причастность к коррупции отрицает

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Быков причастность к коррупции отрицает

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Первое уголовное дело в отношении бывшего начальника ФКУ «НИИ ФСИН России» Быкова было возбуждено следственным управлением (СУ) СКР по Северному округу Москвы 29 сентября 2021 года по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотреблении должностными полномочиями). Поводом для это стало заявление в управление собственной безопасности (УСБ) ФСИН сотрудницы тюремного ведомства, некоторое время находившейся в близких отношениях с генералом. В нем женщина указала, что тот брел «откаты» за допуск сотрудников НИИ к комиссии, решавшей вопросы премирования. В качестве примера заявительница привела себя, указав, что отдала генералу 1,8 млн руб. ради получения премии в размере 5 млн руб.

Сотрудники УСБ в рамках доследственной проверки установили за генералом наблюдение, которое продолжалось на протяжении трех месяцев. По его результатам руководству ФСИН было доложено, что Андрей Быков с 2018 по 2021 год способствовал незаконной выплате сотрудникам более 41 млн руб. Собранные таким образом материалы были направлены в столичное ГСУ СКР, а оттуда — в окружное следственное управление, где в действиях генерала нашли состав преступления.

После того как Андрею Быкову было предъявлено обвинение, ФСИН заявила к нему иск на эту сумму в Люберецкий городской суд Московской области. Однако в марте этого года тот отклонил заявление в связи с недоказанностью ущерба.

Вскоре после этого СУ СКР возбудило в отношении господина Быкова еще одно уголовное дело, на этот раз по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере; объединили с первым расследованием). Заявителем снова выступила бывшая возлюбленная генерала, указавшая на этот раз, что дала господину Быкову не 1,6 млн руб., а 2,2 млн руб., но уже в виде взятки. В этом ее поддержали еще четыре сотрудника НИИ, сообщивших следствию, что передали генералу 677 тыс., 612 тыс., 237 тыс. и 60 тыс. руб., чтобы через комиссию получить премиальные. В окончательной версии обвинения генералу инкриминировали взятки на общую сумму 3,8 млн руб., а также ущерб от злоупотреблений, который, правда, снизился с 41 млн до 2,9 млн руб.

По словам адвоката Юрия Викторова, следствие пришло к выводу, что в 2018 и 2019 годах премии сотрудникам НИИ выписывались законно, а вот в 2020 и 2021 годах — уже нет. Защитник считает, что предъявленное генералу Быкову обвинение незаконно и необоснованно хотя бы потому, что построено только на показаниях заинтересованных свидетелей и предположениях следствия. «Факты передачи денег ничем не подтверждены»,— отметил адвокат. По его словам, в ходе обыска дома у генерала нашли пистолет Браунинга дореволюционного выпуска, но обстоятельства его появления там оказались настолько сомнительными, что и обвинять в незаконном хранении оружия господина Быкова не стали.

Андрей Быков попал в НИИ с военной службы. Много лет он являлся офицером прославленной 21-й отдельной бригады оперативного назначения внутренних войск МВД, а сейчас — Росгвардии. Он участвовал в подавлении массовых беспорядков в Душанбе, Тбилиси и Фергане, урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, получив за это солдатскую медаль «За отвагу».

Юрий Сенаторов