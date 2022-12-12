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Коммерсантъ FM
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Reuters: РФ снизит экспорт нефти через западные порты в декабре

Россия сократила план экспорта нефти сортов Urals и Siberian Light через порты в Балтийском море и Новороссийске с 8,5 млн т в ноябре до 7,7—7,9 млн т в декабре. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в торговой и судовой сфере.

По данным агентства, в портах Приморска и Усть-Луги транзит Urals в декабре запланирован на уровне 5,5—5,7 млн т против 6 млн т в ноябрьском плане. Отгрузки нефти Urals и Siberian Light через порт Новороссийска планируется сократить с 2,47 млн т в ноябре до 2,24 млн т в декабре, сообщили источники.

Отмечается, что транзит через Новороссийск в ноябре был сокращен из-за штормов, поэтому несколько позиций из ноябрьского плана перенесли на декабрь.

5 декабря страны Евросоюза, G7, а также Австралия и Норвегия ввели потолок цен на нефть из РФ. Ограничение установлено на уровне $60 за баррель. Санкции предполагают, что компаниям стран, которые договорились о потолке, нельзя оказывать брокерские, шипинговые, страховые и прочие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если только эта нефть не продана по цене ниже определенного уровня.

9 декабря Владимир Путин допустил сокращение добычи нефти в качестве одной из мер в ответ на введение западными странами потолка цен на российскую нефть. По данным СМИ, вариантов ответа несколько, включая запрет на продажу нефти странам, которые ввели потолок.

Эрдни Кагалтынов

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