Экс-координатора штаба Навального в Липецке заочно заключили под стражу по делу о военных фейках

Советский райсуд Липецка заочно заключил под стражу бывшего координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального (штабы Навального признаны экстремистской организацией, ликвидированы и запрещены) Илью Данилова по уголовному делу о фейках про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Согласно постановлению суда, с которым ознакомился «Ъ», в случае возвращения в Россию он должен быть заключен в СИЗО-1 в Липецке.

Илья Данилов покинул страну в ноябре 2021 года после задержания и заключения под стражу экс-руководителя уфимского штаба Лилии Чанышевой по обвинению в руководстве экстремистской организацией. В апреле нынешнего года управление Следственного комитета России (СКР) по Липецкой области возбудило в отношении него уголовное дело. По версии следствия, 14 марта в своем Telegram-канале «Данилов без купюр» он, находясь в Грузии, по мотивам политической ненависти опубликовал материал, содержащий заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции на территории Украины.

31 октября Илье Данилову было предъявлено обвинение, в середине ноября его объявили в международный розыск. Принимая решение о заключении под стражу, суд отметил, что причастность обвиняемого к преступлению подтверждается протоколами осмотра предметов, показаниями свидетелей и исследованиями.

Илья Данилов возглавлял штаб Навального в Липецке с 2017 года. Его неоднократно арестовывали по административным делам за несанкционированные массовые мероприятия.

Сергей Толмачев, Воронеж