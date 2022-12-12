Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 декабря

9:31. Указом президента Владимира Путина был посмертно признан Героем России уроженец города Дмитриева Курской области старший лейтенант Игорь Насибуллин, командовавший о время военной операции на Украине танковой ротой. Офицер погиб на Украине в бою еще 29 марта, звание было присвоено 15 августа, однако публично обстоятельства гибели военнослужащего были раскрыты только накануне, когда в России отмечался день героев Отечества.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 декабря