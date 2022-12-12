Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 12 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

9:31. Указом президента Владимира Путина был посмертно признан Героем России уроженец города Дмитриева Курской области старший лейтенант Игорь Насибуллин, командовавший о время военной операции на Украине танковой ротой. Офицер погиб на Украине в бою еще 29 марта, звание было присвоено 15 августа, однако публично обстоятельства гибели военнослужащего были раскрыты только накануне, когда в России отмечался день героев Отечества.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 декабря

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...