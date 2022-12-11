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обновлено 11:32

Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 11 декабря

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления

11:30. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков отметил важность проведения новогодних торжеств, но подчеркнул, что все закупки новых праздничных украшений были отменены. По его словам, города и села региона будут украшаться прошлогодними элементами, что позволило значительно сократить затраты бюджета: «Иногда слышу, что в Белгородской области не самая простая ситуация, давайте все отменим, не будем отмечать новогодние праздники. Я думаю, что это неправильно, потому что жизнь продолжается, поводы для радости должны быть. Мы отменили все закупки, муниципальные и областные, которые планировали по приобретению новых элементов оформления населенных пунктов. Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно». Сейчас в регионе завершается украшение населенных пунктов, а 17 декабря на Соборной площади облцентра планируют зажечь новогоднюю елку.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

10:45. В Курской области с 12 декабря и до конца января запрещены продажа и запуск фейерверков. Как объяснил губернатор Роман Старовойт, это связано «с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян»: «Рассчитываю на понимание и ответственное отношение жителей региона к нашей общей безопасности. А мы совместно с органами местного самоуправления и федеральными структурами в рамках имеющихся полномочий будем держать этот вопрос на контроле. Предпримем все необходимые меры для реализации установленного запрета».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 10 декабря

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