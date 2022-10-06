Евросоюз захлопнул криптокошельки

Новый пакет санкций ЕС в значительной мере затронул криптоактивы россиян. Запрет касается возможности открывать кошельки, хранить криптовалюту и пользоваться услугами европейских криптокомпаний. На этом фоне возникает риск блокировки активов для многих российских граждан. Впрочем, эксперты считают, что часть бирж не будут ограничивать активность граждан РФ. К тому же остаются децентрализованные площадки, которые не проводят операции по идентификации клиента. Однако в этом случае курсы обмена будут не очень выгодными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Евросоюз ужесточил санкции против России в части криптовалют. Согласно сообщению Еврокомиссии (.pdf), компаниям с европейской лицензией запрещено открывать счета и криптокошельки для россиян. Раньше действовало ограничение по величине активов — €10 тыс. В конце февраля ограничения, в частности по открытию кошельков, торговле криптовалютами на биржах и подобным операциям, вводили для российских граждан небольшие участники рынка по собственной инициативе (см. “Ъ” от 28 февраля). Однако в марте Coinbase заблокировала десятки тысяч кошельков, связанных с российскими лицами (см. “Ъ” от 7 марта), в апреле криптобиржа Binance отстранила от торгов российских клиентов, у которых на счетах находилось больше €10 тыс.

В текущей ситуации опрошенные “Ъ” эксперты называют главным риском возможную блокировку активов.

Если компания зарегистрирована в Евросоюзе, она вынуждена запретить российским гражданам пользоваться своими услугами, личными кабинетами и хранением криптовалют, пояснил основатель группы компаний ToTheMoon Владислав Утушкин. «Это может коснуться не только бирж, но также Ledger и Trezor (компании, выпускающие холодные криптокошельки, то есть работающие с физического носителя.— “Ъ”)»,— считает он. При этом если компания является не европейской, то она тоже может внедрить данный запрет, если того потребует международное сообщество, указывает господин Утушкин. Данный запрет, скорее всего, нельзя будет обойти обычным подключением VPN, так как на централизованных биржах есть процедура KYC («знай своего клиента»). «А вот если такое случится с децентрализованными биржами, то VPN вполне должен спасти»,— считает эксперт.

Гражданам РФ должны позволить вывести свои активы, но возможна заморозка аккаунтов со всеми активами, ожидает сооснователь Berezka DAO Роман Кауфман. Сейчас, по его мнению, граждане РФ могут срочно вывести свои активы на холодный кошелек либо на такие сервисы, как MetaMask, Trust Wallet и другие. Не попадут под ограничения лица, которые могут продемонстрировать, что имеют ВНЖ и адрес в иной стране, добавила управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская.

Впрочем, скорее всего, останутся биржи, которые не будут ограничивать жителей РФ, как это было и весной, считают участники рынка.

Когда многие биржи ограничивали депозит до €10 тыс., некоторые из них никак на это не среагировали, указывает господин Утушкин. Среди крупных централизованных платформ останутся Huobi и Bybit, которые и ранее не вводили никакие ограничения, уточнил финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь. «Для обмена криптоактивов можно будет использовать децентрализованные аналоги бирж. Так называемые DEX — Uniswap, PancakeSwap, Curve и другие — работают по алгоритму автоматического маркетмейкера, и их код не предполагает KYC-проверку»,— заметил он. Однако курсы вне централизованных площадок могут быть не такие выгодные, отметили в компании Tangem.

Ксения Куликова