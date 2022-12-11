The Epoch Times: потолок цен на российскую нефть выгоден Китаю

Благодаря введенному накануне потолку цен на российскую нефть Китай сможет покупать больше топлива из России с большой скидкой, в то время как российская сторона будет по-прежнему получать от продажи нефти высокую прибыль. Об этом пишет американское издание The Epoch Times.

Автор материала, специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль, считает, что Китай сможет обеспечить долгосрочные поставки по привлекательной цене и будет продавать нефтепродукты по всему миру с более высокой маржой.

По мнению господина Лакалля, введение потолка цен на нефть из России — «не только субсидия Китаю», но и большая ошибка, поскольку не наносит никакого ущерба экспорту из РФ.

«Если G7 действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, способ сделать это — поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники. Однако происходит обратное. Правительства стран G7 продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику»,— говорится в материале The Epoch Times.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель (введен странами G7, ЕС и Австралией), а также эмбарго на поставляемое морем топливо из РФ в ЕС начали действовать 5 декабря. В Кремле заявили, что готовят ответные меры. Президент России Владимир Путин говорил, что у России не будет потерь от введенного ограничения ни при каких обстоятельствах. При этом цена на российскую нефть Urals уже упала ниже потолка.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «Нефть санкций не боится».

Дарья Эрозбек