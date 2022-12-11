Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

The Epoch Times: потолок цен на российскую нефть выгоден Китаю

Благодаря введенному накануне потолку цен на российскую нефть Китай сможет покупать больше топлива из России с большой скидкой, в то время как российская сторона будет по-прежнему получать от продажи нефти высокую прибыль. Об этом пишет американское издание The Epoch Times.

Автор материала, специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль, считает, что Китай сможет обеспечить долгосрочные поставки по привлекательной цене и будет продавать нефтепродукты по всему миру с более высокой маржой.

По мнению господина Лакалля, введение потолка цен на нефть из России — «не только субсидия Китаю», но и большая ошибка, поскольку не наносит никакого ущерба экспорту из РФ.

«Если G7 действительно хотела нанести ущерб финансам и экспорту России, способ сделать это — поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники. Однако происходит обратное. Правительства стран G7 продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику»,— говорится в материале The Epoch Times.

Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель (введен странами G7, ЕС и Австралией), а также эмбарго на поставляемое морем топливо из РФ в ЕС начали действовать 5 декабря. В Кремле заявили, что готовят ответные меры. Президент России Владимир Путин говорил, что у России не будет потерь от введенного ограничения ни при каких обстоятельствах. При этом цена на российскую нефть Urals уже упала ниже потолка.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ FM» «Нефть санкций не боится».

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...