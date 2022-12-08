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Коммерсантъ FM
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FT: Венгрия отказалась поддерживать новый пакет санкций против России

В ходе вчерашней встречи представителей стран ЕС венгерская сторона выступила против нового пакета антироссийских санкций, а также отказалась от поддержки предложения об удвоении фонда для предоставления оружия Украине. Об этом сообщили источники Financial Times (FT) в Брюсселе, отметив, что Венгрия намеренно тормозит все решения ЕС, требующие единогласия 27 государств-членов.

«Брюссель сообщил Венгрии, что финансовая поддержка в размере €5,8 млрд для восстановления после пандемии и другие средства от ЕС не поступят в ближайшее время. В ответ она использует самое мощное оружие, которое у нее есть: наложение вето на любое решение ЕС, требующее единогласия всех 27 государств-членов»,— объясняется политика Будапешта в материале FT.

Собеседники издания пояснили, что ожидают продолжения подобного подхода Венгрии к законодательным инициативам ЕС, в том числе не касающимся украинской темы. «Нам следует ожидать радикальных шагов, мы должны быть готовы»,— пояснил высокопоставленный европейский дипломат.

6 декабря из-за позиции Венгрии страны ЕС не смогли согласовать пакет помощи Украине на €18 млрд. Венгерская сторона последовательно придерживается такого политического курса с начала боевых действий на Украине.

Андрей Сапожников

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