Премьер Молдавии объяснила, почему страна хранит излишки газа на Украине

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица объяснила, почему страна хранит некоторое количества газа на Украине. Это происходит из-за того, что хранилища в Румынии заполнены, заявила госпожа Гаврилица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наталья Гаврилица

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ Наталья Гаврилица

Фото: Владислав Кулёмза, Коммерсантъ

«Республика Молдова является суверенным государством, и газ, который она закупает и за который платит, может храниться там, где она решит»,— так прокомментировала премьер 9 декабря Vocea Bessarabiei заявление президента РФ Владимира Путина, в котором он выразил недоумение по поводу того, что Молдавия хранит часть закупленного в России газа на Украине.

«У нас нет запасов природного газа в Республике Молдова, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там запасы достаточно полные, и определенное количество мы храним на Украине, потому что есть мощности по хранению»,— пояснила Наталья Гаврилица.

Ранее в Молдавии говорили, что газ оставлен в сетях Украины, чтобы избежать дефицита. «Молдовагаз» не мог сдать на хранение невостребованный из-за теплой погоды газ или отказаться от него, поэтому определенная часть газа временно осталась в сетях оператора передающих сетей Украины, заявил 23 ноября глава компании Вадим Чебан.

22 ноября «Газпром» пригрозил сократить поставки топлива в Молдавия, поскольку, как утверждает компания, с конца сентября страна продает часть поступающего по контракту с «Газпромом» газа на Украину.

5 декабря сообщалось, что Молдавия с декабря временно прекращает прием поставок газа из России. Министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну пояснил, что весь объем российского газа будет поступать в непризнанную Приднестровскую Молдавскую Республику, которая сможет обеспечить 100% потребностей Молдавии в энергии.

Мария Федотова