Премьер Японии пообещал продвигать в G7 санкции против России

Япония в качестве председателя в G7 в 2023 году планирует продвигать оказание помощи Украине, заявил премьер-министр Фумио Кисида. Он отметил, что Токио также будет настаивать на усилении антироссийских санкций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фумио Кисида

Фото: Reuters Фумио Кисида

Фото: Reuters

«Мы намерены энергично продвигать санкции против России, помощь Украине и сотрудничество с соседними странами во взаимодействии с членами "семерки"»,— сообщил он на пресс-конференции (цитата по ТАСС)

Господин Кисида добавил, что считает неразделимой «безопасность Европы и Индо-Тихоокеанского региона». Он также уточнил, что не рассматривает возможность проведения перестановок в кабинете министров Японии.

В следующем году председательство в G7 переходит к Японии. Саммит, на котором это произойдет, планируется провести 19–21 мая в Хиросиме.

Отношения между Россией и Японией ухудшились после начала российской военной операции на Украине. В марте РФ отказалась от ведения переговоров о статусе Курильских островов и о заключении мирного договора, а также отменила безвизовый режим для японцев на Курилах. В начале декабря господин Кисида сказал, что не видит условий для мирных переговоров с Россией.

С 5 декабря страны G7, а также Евросоюз, Австралия и Норвегия ввели потолок цен на российскую нефть. Ограничения установили на уровне $60 за баррель. Президент России Владимир Путин заявил, что торговать со странами, признающими потолок, РФ не будет, и, возможно, пойдет на сокращение добычи нефти.

Об ограничениях и их последствиях — в материале «Ъ» «Нефть подпрыгнула до потолка».

Лаура Кеффер