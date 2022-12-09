Осложнения после коронавирусных субсидий

Жалобы пострадавших от коронавирусной пандемии компаний, которые оказались лишены обещанной государством финансовой поддержки, добрались до Верховного суда РФ (ВС). Банки, предоставившие в 2020 году малому и среднему бизнесу (МСБ) льготные кредиты, в ряде случаев взыскивают их обратно из-за якобы снижения численности работников, которого фактически не было. До сих пор практика по таким спорам была противоречивой, между тем проблема носит массовый характер. Юристы рассчитывают, что ВС поддержит бизнес, ведь цель господдержки заключалась в том, чтобы нивелировать для него негативный эффект влияния пандемии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как следует из опубликованного 8 декабря определения ВС, на рассмотрение экономколлегии суда передано дело ООО «Южная оценочная компания “Эксперт”» против Промсвязьбанка, связанное с льготным кредитом на зарплаты работникам. Это была одобренная правительством мера господдержки МСБ из наиболее пострадавших во время пандемии отраслей — кредит выдавался под минимальный процент (или без процентов вовсе) и полностью «прощался» бизнесу при условии сохранения 90% численности работников с 1 июня 2020 года по 1 апреля 2021 года. Если сохранялось не менее 80% штата, то государство погашало половину суммы.

Льготные кредиты с целью поддержки занятости во время пандемии и ограничительных мер выдавались с апреля по ноябрь 2020 года. По данным исследования ОКБ и Frank RG, всего на «антикризисные» ссуды МСБ в том году пришлось 14% общего объема выдач кредитов, или 300 млрд руб. из 2,16 трлн руб. Пик был достигнут в июне 2020 года, когда на льготные программы пришлось 45% всех выдач по сумме, или 83% от общего числа займов в штуках. При этом уровень дефолтности первых льготных кредитов, выданных МСБ в начале пандемии, оказался примерно вдвое выше, чем по обычным ссудам: доля ранней просрочки в декабре 2020 года составила 4,05% против 1,75%, а в просрочке свыше 30 дней — 1,57% против 0,57%.

В июле 2020 года «Эксперт» получил такой льготный кредит в Промсвязьбанке на сумму 3,15 млн руб. по ставке 2% годовых, которая менялась на 12% при прекращении льготного периода. В декабре 2020 года банк перевел заемщика на период наблюдения и стал проверять информацию о численности сотрудников. В марте 2021 года Промсвязьбанк уведомил компанию о прощении лишь 50% суммы, указав, что количество ее работников на 1 июня 2020 года составляло 58 человек, а в марте — только 51, то есть снизилось более чем на 10%. Впоследствии 1,63 млн руб. оставшегося долга было безакцептно списано со счета ООО.

«Эксперт» оспорил действия банка в суде, заявляя, что условия по субсидии были полностью соблюдены, а банк ошибочно ориентировался на данные о числе работников за апрель 2020 года, в мае же у компании было 50 работников.

Арбитражный суд Краснодарского края в декабре 2021 года отклонил иск компании. Суд указал, что численность штата определяется банком на основании сведений, размещенных ФНС в специальном сервисе. Первоисточником же этой информации является отчетность, которую заемщик ежемесячно передает в Пенсионный фонд России (ПФР), а он, в свою очередь, предоставляет сведения налоговикам. Поскольку на 1 июня 2020 года в сервисе ФНС были доступны сведения только за апрель, то банк использовал эти данные, говорится в решении. Причем суд уточнил, что их нельзя актуализировать по итогам мая, так как банк рассчитывал размер кредита по апрельским данным. Апелляция и кассация эти выводы поддержали.

«Эксперт» пожаловался в ВС. В жалобе поясняется, что по закону сведения о работниках подаются в ПФР не позднее 15-го числа, а ООО уже 8 июня предоставило отчет за май. Кроме того, ФНС подтверждает, что сведения за май поступили к ним из ПФР 11 июня, а разместили они их в период с 17 по 24 июня. Таким образом, к моменту обращения за кредитом 22 июня налоговый ресурс уже должен был содержать обновленную информацию.

Также, указывает «Эксперт», суды проигнорировали то, что при расчете лимита кредитования банк использовал данные о количестве работников за май (50 человек), поэтому кредит и был выдан на сумму 3,15 млн руб. Сама же компания не имеет доступа к спецсервису налоговой и является более слабой стороной, в отличие от банка — профессионального участника рынка, поведение которого позволяло полагать, что именно сведения о работниках за май являются расчетными для проверки условий и последующего списания кредита. ВС счел доводы компании заслуживающими внимания и передал дело в экономколлегию, слушание назначено на 21 декабря.

История «Эксперта» отнюдь не единичная, а проблема с отменой льгот по кредитам и взысканием с бизнеса этих займов носит массовый характер, отмечают юристы.

В прошлом году «Ъ» писал о начале судебных тяжб бизнеса с банками по «ковидным» субсидиям, часть споров как раз касалась разночтений с месяцем, за который брались сведения о численности работников (см. «Ъ» от 16 июля 2021 года).

Судебная практика складывалась противоречивая, и вот наконец в 2022 году жалобы бизнеса добрались до высшей судебной инстанции. Причем за последний месяц дело «Эксперта» оказалось уже вторым, связанным с «ковидными» кредитами. Так, в ноябре ВС рассмотрел похожий спор, где занял сторону ООО «Сити» в споре с банком ВТБ, рассказывает партнер Orchards Алексей Станкевич. Подобные иски стали частым явлением, потому что выполнившие условия субсидий 2020 года компании оказались в 2021–2022 годах лишенными льгот, говорит президент адвокатской палаты Ленинградской области Денис Лактионов. Особенная активность, по его словам, наблюдается в Свердловской области, где по состоянию на март рассматривалось более 100 таких дел.

Необоснованное списание средств банками по льготным кредитам сегодня стало «неким трендом», отмечает Алексей Станкевич.

По сути, продолжает Денис Лактионов, сложилась ситуация, когда «банки, получив неактуальную информацию из сервисов ФНС, переводят компанию на общие условия кредитования». В деле с «Экспертом», поясняет господин Станкевич, Промсвязьбанк «фактически пытался изменить механику расчета объема возвратности кредита, найдя сугубо формальную лазейку», тем самым «нарушил гражданское законодательство и вступил в противоречие с целями и задачами разработанного правительством механизма». По мнению господина Лактионова, такое поведение «выгодно для банков — им легче взыскать, чем разбираться».

Между тем суть господдержки была в том, чтобы создать в первую очередь благоприятные условия для заемщиков и «нивелировать негативные экономические последствия пандемии», подчеркивает Денис Лактионов. Оба эксперта ожидают, что ВС поддержит позицию компании, «которая выглядит сбалансированной экономически и юридически».

Екатерина Волкова, Анна Занина