Путин о Яшине: это кто такой

Президент России Владимир Путин прокомментировал приговор бывшему муниципальному депутату Илье Яшину (признан иностранным агентом). Сегодня Мещанский суд Москвы приговорил господина Яшина к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима за фейки о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ).

На пресс-конференции по итогам визита Владимира Путина в Бишкек между корреспондентом «Ъ» и президентом состоялся диалог:

— Сегодня Илья Яшин получил...— начал задавать вопрос журналист.

— Это кто такой? — прервал его господин Путин.

— Блогер.

— А что он получил?

— Получил восемь с половиной лет по статье о фейках. Вам не кажется, что за слова восемь с половиной лет — это зверский срок?

— Знаете, как у нас в народе говорят? Если кажется, то надо креститься. Я все-таки базовое образование получил в Ленинградском государственном университете и хочу вам сказать, что считаю абсолютно недопустимым вмешательство в деятельность судов. Подвергать сомнению решение суда считаю нецелесообразным,— сказал президент.

Господин Путин заявил, что у граждан есть обозначенные законом права, поэтому можно обратиться в вышестоящую инстанцию. «Адвокаты господина Яшина наверняка знают, как им надо поступить»,— заключил президент.

Уголовное дело против Ильи Яшина возбудили летом этого года, он находится в СИЗО. По версии следствия, в апреле 2022 года Илья Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале «распространил заведомо ложные сведения о совершении ВС РФ убийств мирных жителей в городе Буче». Господин Яшин вину не признал.

Подробнее о деле — в публикации «Ъ» «Илья Яшин получил поддержку снизу».

Эрдни Кагалтынов