Главные новости к утру 8 декабря

Следственный комитет России в 2022 году завел уголовные дела о коррупции в оборонно-промышленном комплексе в отношении 60 должностных лиц. Кроме того, 27 лиц были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию при реализации гособоронзаказа. Об этом сообщил глава СКР Александр Бастрыкин.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полностью восстановить энергосистемы его страны за короткий срок невозможно. Глава Госспецсвязи Украины Юрий Щиголь полагает, что в случае полного отключения электроснабжения телевидение, радио и мобильная связь будут работать как минимум три дня. В дальнейшем все будет зависеть от поставок топлива.

Посла России вызовут в МИД Молдавии после падения ракеты на границе с Украиной. Об этом сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Рейтинговое агентство АКРА зафиксировало восстановление экспорта российскими нефтяниками на фоне ограничений и проблем с логистикой. По подсчетам агентства, «Роснефть» компенсировала поставки в ЕС, увеличив экспорт в Азию на треть.

Президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент, после чего задержали и предъявили обвинение в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Новым главой государства стала вице-президент Перу Дина Болуарте. Она будет занимать свой пост до 26 июля 2026 года.

Главный редактор телеканала «Дождь» (признан иностранным агентом) Тихон Дзядко (признан иностранным агентом) заявил, что журналиста Алексея Коростелева, уволенного за фразу о помощи российским солдатам, не будут восстанавливать на работе.

Американская компания Apple работает над новой, расширенной, системой сквозного шифрования данных для своих устройств. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Система получила название Advanced Data Protection и в первую очередь направлена на защиту данных, которые содержатся в хранилище iCloud.

Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию России «Неразмещение первыми оружия в космосе», проект которой был принят 2 ноября.

Илон Маск пообещал обнародовать все случаи замалчивания и цензурирования важной информации в Twitter.

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