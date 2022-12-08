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Коммерсантъ FM
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Главные анонсы 8 декабря

Президент России Владимир Путин в Кремлевском дворце вручит Героям России медали «Золотая звезда», и во второй половине дня вылетит на саммит ЕАЭС в Бишкек.

В Государственной думе пройдет пленарное заседание.

В Стамбуле состоится визит российской делегации, которую возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин. Турцию посетит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

В Москве пройдет брифинг официального представителя министерства иностранных дел России Захаровой Марии по текущим вопросам российской внешней политики.

Центральной избирательной комиссии пройдет всероссийское совещание руководителей региональных избиркомов, посвященное подведению итоги года.

В Нью-Йорке пройдет заседание Архиерейского синода РПЦ заграницей под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая.

В Нью-Йорке пройдут консультации в Совете Безопасности ООН, посвященные Силам ООН по наблюдению за разъединением в районе Голанских высот.

В Латвии и Литве вступит в силу решение Национального совета Латвии по электронным СМИ об аннулировании лицензии на вещание в республике российского телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом).

Администрация президента США проведет онлайн-встречу с представителями нефтяных компаний, посвященное поддержке украинской энергосистемы.

В России откроются первые магазины российского косметического бренда Oomph, пришедшего на смену британской сети Lush.

Арбитражный суд Москвы проведет предварительные слушания по иску Кирилла Малофеева, сына российского бизнесмена и основателя холдинга «Царьград» Константина Малофеева, к стриминговой платформе Twitch и ее владельцу Amazon. Господин Малофеев требует признать незаконным отказ от договора на открытие его аккаунта likkrit в Twitch и от партнерского соглашения к аккаунту.

В Колонном зале Дома Союзов состоится торжественный вечер, посвященный 100-летию СССР. В мероприятии примет участие председатель ЦК КПРФ, лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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