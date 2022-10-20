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Коммерсантъ FM
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Коворкинги эмирируют из России

Операторы расширяют бизнес в ОАЭ

Активная миграция из РФ специалистов и стартапов в Дубай стимулировала интерес к этому направлению российских операторов коворкингов. Codevelopment вложила почти 2 млрд руб. в приобретение 4 тыс. кв. м в бизнес-центре Burj Daman для создания гибкого офиса. Этот формат в ОАЭ участники рынка называют перспективным, так как операторы могут дважды сдавать помещения за счет потребности бизнеса в виртуальном пространстве при регистрации компаний в этом эмирате. Но начавшийся ажиотаж способствует завышению цен на недвижимость, из-за чего далеко не все проекты будут рентабельными.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Codevelopment выкупила 4 тыс. кв. м в бизнес-центре Burj Daman в деловом районе Дубая, сообщили “Ъ” в компании. Сумма сделки составила $30 млн (1,9 млрд руб.) — это частные заемные средства. По словам управляющего партнера Codevelopment Ростислава Биденко, в мае 2023 года здесь планируется открыть гибкий офис под брендом компании.

Codevelopment контролируют Ростислав Биденко и Гурген Шекоян, говорят в компании. Ранее они развивали сеть коворкингов Ceo Spaces в Москве. Сейчас, согласно информации на сайте, у компании восемь различных гибких офисов общей площадью 28 тыс. кв. м. Проект в Burj Daman — первый за рубежом, в дальнейшем партнеры рассматривают возможность выкупить еще 2 тыс. кв. м в Дубае. Речь также может пойти о выходе в Армению и Узбекистан.

Господин Биденко указывает, что гибкий офис Codevelopment в Burj Daman ориентирован на корпоративных клиентов: сейчас компания ведет переговоры с российскими компаниями, расширяющими свой бизнес на Ближнем Востоке.

Гендиректор сети Meeting Point Лариса Афанасьева считает, что активность российских операторов на зарубежных рынках продиктована релокацией бизнеса и волной эмиграции: «Рынок рассчитывает на потенциальный спрос на коворкинги в ОАЭ, Турции и Армении, куда уехало больше всего россиян». В сети «Ключ» отмечают, что в ОАЭ активно начали съезжаться IT-кадры и различные стартапы.

Растущий спрос на коворкинги в Дубае, по словам руководителя зарубежных проектов Becar Asset Management Александра Пестрякова, связан еще и с тем, что их активно используют как виртуальное пространство при регистрации компании. В таком случае, по словам эксперта, структура заключает договор, предполагающий, что физически пользоваться пространством нельзя. Одновременно объект может быть сдан еще раз уже фактическому арендатору, который будет в нем работать.

Гендиректор Codevelopment Гурген Шекоян называет выход на рынок Дубая для компании возможностью диверсифицировать бизнес: это позволит начать зарабатывать в валюте, с меньшей доходностью, но более стабильно. Он считает направление перспективным за счет роста за год средних ставок аренды и низкой доли гибких пространств на офисном рынке — 1,5% от всего объема предложения. Партнер Nikoliers Станислав Бибик для сравнения приводит показатели Лондона, где коворкинги формируют 5% офисного рынка, и Амстердама (8%). Управляющий партнер NF Group Алексей Новиков указывает, что именно из соображений получения валютного дохода и емкости рынка российские операторы интересуются ОАЭ, куда ранее уже вышли сети Space 1 и Grow Up.

В то же время господин Пестряков называет рынок ОАЭ «достаточно сложным». Эксперт указывает на невозможность получить здесь кредит на строительство, займы возможны только под готовый объект. Также компаниям в сфере недвижимости требуется наличие партнера — гражданина ОАЭ. «Он будет выполнять функции сервис-агента, выступать гарантом; стоимость услуг варьируется: можно найти человека за $5 тыс., а можно — за $50 тыс. или за $100 тыс.»,— говорит господин Пестряков. Еще одним фактором риска эксперт называет общий ажиотаж на рынке: проекты будут продаваться втридорога и не факт, что окажутся рентабельными.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова

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