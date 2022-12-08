Принцип одного жильца

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) одобрил законопроект «Единой России» о безвозмездном доступе провайдеров в многоквартирные дома при наличии договора с любым жильцом. Инициатива депутатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП), предполагающая участие в процессе управляющих компаний, поддержки не встретила. Однако оба варианта остаются на повестке дня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с заключениями комиссии РСПП по связи и IT на два законопроекта, касающихся доступа операторов связи в многоквартирные жилые дома. Комиссия поддержала проект сенаторов и депутатов от «Единой России» (ЕР), предполагающий доступ провайдеров при наличии договора на услуги связи без проведения собрания собственников (см. “Ъ” от 17 ноября). Вторую инициативу, внесенную депутатами от СРЗП Сергеем Мироновым и Галиной Хованской (по ней собрание жильцов назначает представителя по вопросам связи), комиссия раскритиковала, сочтя, что она «не позволяет решить существующие проблемы».

Профильный комитет РСПП ссылается на то, что президент Владимир Путин в сентябре поручал предусмотреть безвозмездное размещение оборудования операторов при обсуждении поправок к Жилищному кодексу. Инициатива сенаторов и депутатов от ЕР обеспечивает безвозмездный доступ операторов связи в дома при наличии договора на услуги даже с одним жильцом. Провайдеры при этом должны оплачивать электроэнергию, которую тратят.

Согласно поправкам от СРЗП, если собственники жилья решают освободить провайдера от платы, расходы на обслуживание, связанные с работой операторского оборудования, перекладываются на них самих. Это предложение «не имеет под собой правового обоснования и носит антисоциальный характер», сочли в РСПП. Письма с отзывами (есть у “Ъ”) президент РСПП Александр Шохин 7 декабря направил спикеру Госдумы Владимиру Володину, вице-премьеру Дмитрию Чернышенко и главе Минцифры Максуту Шадаеву. Адресаты не ответили “Ъ”.

Вопрос доступа провайдеров в многоквартирные дома обсуждается в Госдуме с 2018 года. Соответствующие поправки вносила группа сенаторов; один из них, Андрей Клишас, позднее отозвал соавторство и подписался под новой инициативой ЕР. Галина Хованская, которая на тот момент была председателем комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, не поддерживала документ сенаторов (см. “Ъ” от 2 декабря 2019 года). Но даже тот законопроект, утверждает госпожа Хованская, лучше, чем проект депутатов от ЕР: «По нему жители не могут опротестовать приход оператора». Если проект будет принят, права собственников окажутся незащищены, соглашается Сергей Миронов.

Эксперты отмечают сохраняющуюся актуальность регулирования вопросов доступа провайдеров в дома. Ситуация уже несколько улучшилась, «но говорить о том, что управляющие компании расстались с идеей монополии, было бы преждевременно», отметил аналитик MForum Алексей Бойко. Директор по аналитике АНО «Цифровая экономика» Карен Казарян связал улучшение обстановки с «активистской деятельностью жильцов, а также развитием сервиса электронного голосования собственников».

Опрошенные “Ъ” крупные операторы связи, как и комитет РСПП, поддержали законопроект сенаторов и депутатов от ЕР, а не от СРЗП. В «Ростелекоме» пояснили, что первая инициатива «предлагает оптимальный вариант в интересах пользователей». В МТС добавили, что принятие второго законопроекта создаст «необоснованное расширение полномочий управляющих компаний».

В то же время, подчеркивает руководитель провайдера «Енева» Никита Дамаскин, само по себе облегчение доступа в дома не приведет к повышению качества услуг: «Не все игроки рынка будут сохранять абонентов за счет расширения или улучшения сервисов: кто-то пойдет просто по пути демпинга, а это негативно скажется на общем состоянии отрасли». Однако, признает эксперт, появление новых норм «поможет установить более прозрачные правила игры».

Юрий Литвиненко