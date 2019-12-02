Операторам указали на электросчетчик

В Госдуме не поддержали законопроект сенаторов о безвозмездном доступе интернет-провайдеров к инфраструктуре жилых домов и разработали альтернативные поправки. Депутаты хотят разрешить управляющим компаниям взимать с операторов плату за электроэнергию для оборудования связи и за содержание помещений для него. Эти расходы уже включены в коммунальные платежи, указывают провайдеры, предупреждая, что изменение регулирования может привести к росту тарифов на их услуги.

Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ разработал поправки к Жилищному кодексу о доступе интернет-провайдеров в многоквартирные дома, сообщил “Ъ” источник, знакомый с ходом обсуждения. Депутаты подготовили предложения, закрепляющие за собранием собственников права по управлению доступом операторов связи в дома, подтвердила “Ъ” председатель этого комитета Галина Хованская. Встает вопрос поддержания в надлежащем виде инфраструктуры, к которой получают доступ операторы, и компенсации управляющим компаниям (УК) затрат на установку оборудования связи и на электроэнергию, поясняет она. «Операторы не понимают, что эти расходы ложатся на плечи УК»,— подчеркнула Галина Хованская. Как следует из текста поправок (есть у “Ъ”), УК будут собирать с операторов платежи за электроэнергию и содержание помещений, но домовладельцы смогут взять эти расходы на себя, если так решит их собрание.

В Госдуме уже находится законопроект сенаторов Андрея Клишаса, Людмилы Боковой, Дмитрия Мезенцева и Олега Мельниченко о безвозмездном доступе операторов к инфраструктуре домов, внесенный в декабре 2018 года. В марте государственно-правовое управление президента РФ указывало на необходимость разработки методики расчета оплаты операторами электроэнергии при размещении сетей связи в домах, говорится в отзыве на проект (есть у “Ъ”). Правительство поддержало поправки при условии доработки, сообщал “Ъ” 10 сентября. Но комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ законопроект не поддержал, предложив альтернативную версию, отмечает источник “Ъ”, знакомый с ходом обсуждения.

Предложения депутатов приведут к «фактическому усилению роли УК в организации сетей связи, что повысит коррупционные риски и может негативно сказаться на качестве оказываемых услуг», сообщила “Ъ” куратор рабочей группы «Связь и ИТ» экспертного совета при правительстве Ирина Левова. Замечания правительства были учтены в поправках к проекту сенаторов, рассказывала она ранее.

Новые поправки раскритиковали и операторы. С провайдерами они не обсуждались, сообщил “Ъ” представитель «ЭР-Телеком Холдинга» («Дом.ру»). В МТС против законодательного закрепления какой-либо платы от операторов связи УК, подобные предложения приведут к росту тарифов на услуги проводной связи, заявил “Ъ” ее представитель. Любые доводы УК о необходимости выплат экономически не обоснованы, все расходы уже компенсируются коммунальными платежами, отметил он, «предлагаемые комитетом по ЖКХ поправки направлены на легализацию существующих поборов со стороны УК». Операторы уже несут расходы на эксплуатацию сетей связи, напоминает руководитель по правовому взаимодействию с органами исполнительной власти «МегаФона» Никита Данилов. УК зачастую проводят непрозрачную ценовую политику в отношении интернет-провайдеров и препятствуют размещению их инфраструктуры, сетует он. «Любая монополия или закрепление платы за дополнительные услуги имеют высокие риски ограничения прав граждан на получение качественных услуг от оператора»,— предупреждают в «Ростелекоме».

Разработанные депутатами поправки предлагают утвердить уже существующие правила, которые есть в разных нормативных актах и разъяснениях к ним, отмечает собеседник “Ъ” на рынке УК. Общее собрание уже наделяет полномочиями УК в части размещения оборудования операторов связи, указали в пресс-службе «ПИК-Комфорта». В компании полагают, что проект установки и дальнейшего обслуживания оборудования связи «должен соответствовать действующим СНИПам, не ухудшая состояние мест общего пользования». Операторы также должны заключать прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями на использование электроэнергии для устанавливаемого оборудования, считают в «ПИК-Комфорте».

Юлия Тишина