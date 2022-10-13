Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Операторов по одному не пустят

Доступ провайдеров в жилые дома предложено сделать конкурентным

Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома. Документ дает возможность при создании или реконструкции многоквартирных домов доступа в помещения не менее двух операторов, не связанных с застройщиком или управляющей компанией (УК). Другая инициатива, которая должна обеспечить доступ компаний в готовые дома, внесена в Госдуму еще в 2018 году, но до сих пор не принята. Новые меры, считают эксперты, не решат проблему дискриминации операторов, поскольку УК могут просто создать формально не связанные с ними компании и завести их вторым провайдером в дома.

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, регулирующим доступ провайдеров связи в жилые многоквартирные дома, подготовленным Минцифры. Документ направлен в Аналитический центр (АЦ) при правительстве 5 октября. Он вносит поправки в закон о связи, которые предполагают «возможность» размещения в доме (при строительстве или реконструкции) сетей не менее двух провайдеров, «неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой». Инициатива призвана гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи, говорится в пояснительной записке. Недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре готовых многоквартирных домов должен регулироваться другим законопроектом, который находится на рассмотрении в Госдуме, уточнили в Минцифре. В АЦ подтвердили получение документа, добавив, что он обсуждается.

Проблема доступа операторов в дома назрела давно. Соответствующие поправки к закону «о связи», позволяющие упростить доступ операторов к общему имуществу жилых домов, группа сенаторов внесла в Госдуму еще в конце декабря 2018 года. Поправки подразумевали, что управляющие компании должны обеспечивать доступ операторов в помещения безвозмездно. В марте 2019 года операторы просили министра связи поддержать проект (см. “Ъ” от 25 марта 2019 года), однако он до сих пор не принят. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 5 сентября президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что поправки ко второму чтению к законопроекту, внесенному еще в прошлом созыве, уже проработаны: «В результате будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме».

Между тем участники рынка считают новую идею Минцифры не слишком удачной. Она приведет к тому, что УК станут допускать в дома только двух операторов, остальным игрокам будут отказывать или устанавливать завышенную плату за вход, считает президент «Макател» Алексей Амелькин. В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, что идея «будет работать только вместе с другим мерами, которые нужно принять». В «Акадо» отметили, что неясными остаются условия размещения инфраструктуры операторов в домах: например, они числятся общедомовым имуществом, что затрудняет доступ к ним для ремонта. На данный момент для получения доступа в дома операторы должны получить согласие двух третей собственников жилья, что, «как правило, непросто», отмечает источник “Ъ” в одном из операторов.

Инициатива Минцифры призвана устранить только одну уловку застройщиков, которую они используют, чтобы не пускать операторов, отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Зачастую они оправдываются отсутствием технических возможностей разместить еще одного оператора в доме кроме своего, расценки которого могут быть в три раза больше рыночных».

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников добавляет, что для застройщиков и УК «нет никакой проблемы создать фейковую компанию, формально неаффилированную, и завести ее в качестве второго провайдера». От этой второй компании можно дать заранее завышенные цены и таким образом подтвердить легитимность тарифов первого провайдера, пояснил он. Кроме того, формулировка в законопроекте «возможность размещения» оператора не дает понять, что имеется в виду, подчеркивает эксперт: «Как и не ясно, кто будет выбирать этих провайдеров».

Анастасия Гаврилюк, Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...