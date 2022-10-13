Операторов по одному не пустят

Минцифры разработало законопроект, регулирующий доступ провайдеров связи в многоэтажные жилые дома. Документ дает возможность при создании или реконструкции многоквартирных домов доступа в помещения не менее двух операторов, не связанных с застройщиком или управляющей компанией (УК). Другая инициатива, которая должна обеспечить доступ компаний в готовые дома, внесена в Госдуму еще в 2018 году, но до сих пор не принята. Новые меры, считают эксперты, не решат проблему дискриминации операторов, поскольку УК могут просто создать формально не связанные с ними компании и завести их вторым провайдером в дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с законопроектом, регулирующим доступ провайдеров связи в жилые многоквартирные дома, подготовленным Минцифры. Документ направлен в Аналитический центр (АЦ) при правительстве 5 октября. Он вносит поправки в закон о связи, которые предполагают «возможность» размещения в доме (при строительстве или реконструкции) сетей не менее двух провайдеров, «неаффилированных с застройщиком, управляющей компанией и между собой». Инициатива призвана гарантировать создание необходимой инфраструктуры связи, говорится в пояснительной записке. Недискриминационный доступ операторов к инфраструктуре готовых многоквартирных домов должен регулироваться другим законопроектом, который находится на рассмотрении в Госдуме, уточнили в Минцифре. В АЦ подтвердили получение документа, добавив, что он обсуждается.

Проблема доступа операторов в дома назрела давно. Соответствующие поправки к закону «о связи», позволяющие упростить доступ операторов к общему имуществу жилых домов, группа сенаторов внесла в Госдуму еще в конце декабря 2018 года. Поправки подразумевали, что управляющие компании должны обеспечивать доступ операторов в помещения безвозмездно. В марте 2019 года операторы просили министра связи поддержать проект (см. “Ъ” от 25 марта 2019 года), однако он до сих пор не принят. На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам 5 сентября президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Госдуме ускорить рассмотрение законопроекта.

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев сообщил, что поправки ко второму чтению к законопроекту, внесенному еще в прошлом созыве, уже проработаны: «В результате будет ликвидирована монополия одного провайдера в жилом доме».

Между тем участники рынка считают новую идею Минцифры не слишком удачной. Она приведет к тому, что УК станут допускать в дома только двух операторов, остальным игрокам будут отказывать или устанавливать завышенную плату за вход, считает президент «Макател» Алексей Амелькин. В пресс-службе «Вымпелкома» отметили, что идея «будет работать только вместе с другим мерами, которые нужно принять». В «Акадо» отметили, что неясными остаются условия размещения инфраструктуры операторов в домах: например, они числятся общедомовым имуществом, что затрудняет доступ к ним для ремонта. На данный момент для получения доступа в дома операторы должны получить согласие двух третей собственников жилья, что, «как правило, непросто», отмечает источник “Ъ” в одном из операторов.

Инициатива Минцифры призвана устранить только одну уловку застройщиков, которую они используют, чтобы не пускать операторов, отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «Зачастую они оправдываются отсутствием технических возможностей разместить еще одного оператора в доме кроме своего, расценки которого могут быть в три раза больше рыночных».

Президент Ассоциации компаний, обслуживающих недвижимость, Никита Чулочников добавляет, что для застройщиков и УК «нет никакой проблемы создать фейковую компанию, формально неаффилированную, и завести ее в качестве второго провайдера». От этой второй компании можно дать заранее завышенные цены и таким образом подтвердить легитимность тарифов первого провайдера, пояснил он. Кроме того, формулировка в законопроекте «возможность размещения» оператора не дает понять, что имеется в виду, подчеркивает эксперт: «Как и не ясно, кто будет выбирать этих провайдеров».

Анастасия Гаврилюк, Дарья Андрианова