Frank Media: ВТБ договорился об условиях покупки «Открытия»

Руководство ВТБ договорилось с Центробанком об условиях покупки банка «Открытие», рассказали Frank Media источники, близкие к переговорам. По информации издания, о сделке может быть объявлено в ближайшее время.

Собеседники Frank Media отмечают, что банк «Открытие» будет продан за сумму, практически равную капиталу банка, таким образом, сделка пройдет с максимальным для российского рынка мультипликатором.

По состоянию на 1 июля, регуляторный капитал банка оценивался в 369 млрд руб., писал РБК. Однако, по информации Frank Media, до 30 ноября оценка стоимости «Открытия» несколько изменилась. Аудиторская компания «Деловые решения и технологии» (бывшая Deloitte) снизила ее до 328–374 млрд руб.

Собеседники издания рассказали, что сумма сделки по покупке банка будет чуть выше середины нового диапазона. При этом, по их информации, при покупке ВТБ рассчитывает задействовать ОФЗ почти на 100 млрд руб., которые группа держит на балансе со времен санации Банка Москвы.

После завершения сделки бизнес «Открытия» будет переведен на баланс группы ВТБ, а освободившуюся лицензию, скорее всего, сдадут. Однако, уточняют источники, окончательное решение будет принято после завершения сделки. Полномочия членов правления истекают в конце года, и, по данным издания, группа не намерена их продлять.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в конце октября сообщала, что регулятор намерен завершить сделку по продаже банка «Открытие» до конца года. Вместе с тем, по ее словам, на тот момент еще продолжалось обсуждение стоимости банка. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что, хотя бренд «Открытие» должен исчезнуть после продажи, он просуществует еще год-полтора.

Подробнее о планах ускорения интеграции банков — в материале «Ъ» «В госбанках все слияет».

Милена Костерева