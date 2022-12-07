Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 7 декабря

21:24. Над белгородским селом Кулешовка Красногвардейского района система ПВО сбила украинские ракеты. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако есть повреждение линии электропередачи. Глава региона уточнил, что все оперативные и аварийные службы выехали на место для устранения последствий.

19:05. Жительница белгородского села Кулешовка Мария Закуцкавич пригласила белгородцев, потерявших жилье при обстрелах, и беженцев переехать в ее населенный пункт. Об этом во время прямого эфира рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Мария Закуцкавич поблагодарила его за построенную дорогу и отметила, что в селе пустует более 20 домов: «Тут есть вода, дорога и вся инфраструктура». «Спасибо за сердечность и теплоту к людям, которым требуется ваша помощь. Надеюсь, что к вам приедут семьи, и село заживет новой яркой жизнью», — заявил Вячеслав Гладков.

17:20. Разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла, заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека. По его словам, из 300 тысяч мобилизованных 150 тысяч человек находятся в зоне проведения спецоперации, в том числе 77 тысяч — в боевых подразделениях. Остальные находятся на вторых-третьих рубежах и выполняют «по сути» функции войск территориальной обороны или проходят дополнительную подготовку. Другая половина мобилизованных находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны, они проходят дополнительную подготовку. «Это так называемый боевой резерв», — отметил президент.

16:25. Из Липецкой области в подшефный Володарский район Донецкой народной республики отправили более 2,5 тысяч экземпляров учебно-методической литературы для школ, сообщили в обправительстве. Ранее на Донбасс были отправлены 6 тысяч экземпляров художественной литературы для дошкольных учреждений, атласы, справочники и другие полезные издания.

14:32. В районе курского аэродрома ликвидировано возгорание, вызванное в результате атаки ВСУ. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что пожару была присвоена третья категория сложности: «Больше суток с огнем боролись свыше 200 человек из аварийно-спасательных подразделений МЧС, противопожарной службы Курской области, Минобороны, РЖД и других ведомств». Пострадавших нет, уточнил глава региона.

14:30. В Донецкой народной республике «при выполнении боевых задач», погиб житель Железногорска Максим Сомов, сообщил мэр города Алексей Карнаушко. Боец посмертно представлен к ордену Мужества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram.org / @gubernator_46 Фото: telegram.org / @gubernator_46

12:50. Вблизи Макеевки в Луганской народной республике 13 ноября погиб житель курского райцентра Рыльск Иван Глушков. Глава Рыльского района Андрей Лисман отметил, что боец посмертно награжден орденом Мужества.

11:55. Губернатор Курской области Роман Старовойт посетил участок возведения оборонительных сооружений на границе с Украиной. Об этом он написал в своем телеграм-канале, разместив в нем фотографии установки рядов бетонных тетраэдров. «Продолжаем укреплять рубежи Курской области»,- прокомментировал глава региона. Аналогичные сооружения возводятся в Белгородской области.

11:42. Правительство Воронежской области передало очередную материальную помощь военным. В состав груза вошли утепленные костюмы и куртки, защитные чехлы для обуви, туристические раскладушки, запчасти на машины и оборудование для связи. Видео с передачей матпомощи опубликовало облправительство.

10:21. Белгородская область получит 49 машин скорой помощи. Из них уже проходят оформление 29 автомобилей, которые в ближайшее время будут переданы медикам. Правительство РФ приняло решение, что в 2023 году в распоряжение региона передадут еще 20 таких автомобилей. «Думаю, что никому рассказывать не надо, насколько важна быстрая и качественная возможность оказания медицинской помощи, своевременность и оперативность. Как раз для этого автомобили необходимы»,— пояснил губернатор Вячеслав Гладков.

9:00. Росавиация продлила запрет на полеты в Воронеж, Белгород, Курск и Липецк до 15 декабря. Также временно ограничена работа аэропортов Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Остальные аэропорты России, в том числе тамбовский, работают штатно.