Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 6 декабря

23:55. Евгений Пригожин опроверг домысли «различных СМИ» о том, что белгородское правительство могло отказать ЧВК «Вагнер» в строительстве оборонительной линии на границе, так как бизнесмен якобы просил выделить на это крупные средства. «Касательно предположений различных СМИ, что Белгородская область стала строить линию самостоятельно, так как я предложил некую высокую цену, хочу подчеркнуть, что ни за какие действия, касательно СВО, я никогда ни с кого не просил денег, и не собираюсь просить. Построенная мною на территории Белгородской области часть оборонительных сооружений была сооружена исключительно за мой счет. Считаю подобные заявления хамскими, в связи с чем дал поручение своим юристам внимательно разобраться в источниках этих сообщений. Если мы найдем засранца, то как следует надерем ему задницу»,- процитировал бизнесмена телеграм-канал «Пресс-служба Пригожина».

21:09. Липецкие строители восстанавливают исторические здания Мариуполя, сообщили в правительстве региона. Всего ими отремонтированы уже 27 жилых зданий, детский сад, школа и технический лицей. В числе достопримечательностей – дом со львами в центре города: «Это особняк в стиле модерн, украшенный элементами в виде львиных голов. Еще одно здание, которое преображают липчане, – шестиэтажный дом 1937 года постройки напротив Городского сада. В апреле эти дома, как и многие другие в городе, пострадали от обстрелов». Работы контролирует Фонд капремонта Липецкой области.

19:55. Более 30 печек-буржуек сварили липецкие студенты «на одном из предприятий региона» и отправили в зону СВО для российских бойцов. «Молодые люди уверены, что сегодня нельзя оставаться в стороне, каждый должен внести свой вклад в общее дело»,- прокомментировали видео о студентах в телеграм-канале облправительства.

18:30. Российская противовоздушная оборона сбила ракету ВСУ над Белгородской областью, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Снаряд был сбит над селом Казначеевка, в результате повреждена линия электропередачи. Пострадавших нет. «Без света частично остаются четыре населенных пункта: села Казначеевка и Казинка, хутора Леоновка и Михайловка. Аварийные бригады приступили к переподключению на резервный источник питания. Работы будут завершены до полуночи»,- сообщил губернатор.

17:35. В Валуйском городском округе Белгородской области обстреляно село Бутырки. Пострадавших нет, но есть повреждения в четырех частных домовладениях. В них выбиты окна и посечены заборы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

17:12. До 21 декабря на территории Белгородской области продлено действие «желтого» уровня террористической опасности. Также, по словам губернатора Вячеслава Гладкова, на две недели продлевается постановление о запрете в регионе запуска петард, фейерверков и салютов.

16:46. Сооружение специальных бетонных ограждений на границе Белгородской области и Украины идет «в соответствии с утвержденным графиком», заверил губернатор Вячеслав Гладков. Место работ он сегодня посетил вместе с курирующим заместителем Владимиром Базаровым: «Проверил, как идет ход строительства засечной белгородской черты. Работа большая, работа особо важная для обеспечения безопасности всех жителей».

16:40. Во всех приграничных районах Белгородской области сформированы и проходят тренировки отряды территориальной самообороны. В них вошли граждане, которые в силу закон на могут быть призваны (по здоровью или из-за возраста), но имеют военный опыт и желание, «в случае необходимости встать на защиту своего родного дома». С ними ,как заявил губернатор Вячеслав Гладков, уже работают «опытные инструкторы, которые прошли большое количество локальных войн».

15:35. Пожарные продолжают бороться с огнем на территории курского аэродрома. На месте работают всего более 200 специалистов и порядка 50 единиц техники. «Сейчас работы по ликвидации ведутся в пределах обвалования»,- уточнил губернатор Роман Старовойт.

14:01. В Льговском районе Курской области простились с электриком зенитных ракет большой и средней дальности Александром Белицких. Он погиб 10 ноября во время выполнения боевой задачи в ЛНР, сообщили в правительстве региона.

12:13. В администрации Липецкой области сообщили о расходах региона на нужды СВО. В частности, 50 млн руб. было выделено из резервного фонда области на поддержку военнослужащих и воинских частей в зоне спецоперации (деньги шли на закупку оборудования, которое «заказывали бойцы»). Еще почти 300 млн руб. из регионального резервного фонда выделено на выплаты мобилизованным, добровольцам, контрактниками и семьям мобилизованных. Не считая этих средств, на нужды СВО, гуманитарную помощь, помощь новым регионам и семьям мобилизованных в Липецкой области направлено еще более 600 млн руб., из которых свыше 120 млн – внебюджетные средства.

11:41. Липецкий облсовет принял новые меры социальной поддержки семей участников СВО. Они подразумевают: бесплатное профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование членов семьи военнослужащего; предоставление социальных выплат на питание его детям, обучающимся по очной форме в областных колледжах, техникумах, училищах; бесплатное горячее питание для детей из таких семей, которые посещают группы продленного дня; предоставление социального контракта на преодоление трудной жизненной ситуации членам семей участников СВО, которые воспитывают детей до трех лет либо ребенка-инвалида.

10:45. В Воронеже имя героя специальной военной операции Александра Крынина присвоено новой улице в Центральном районе города. Как напомнили в мэрии, старший лейтенант Крынин (родился в 1995 году) принимал участие в СВО с 24 февраля. Весной он «трагически погиб при исполнении служебного долга». За проявленное мужество ему посмертно присвоено звание Героя России.

10:30. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о посещении «формирования, где служат наши ребята и мобилизованные из Владимира»: «Могу заверить, что у парней все неплохо. Трудности первого времени закончились. Питания хватает. Начали печь свой хлеб, организован быт. Понятное дело – не санаторий, но и никакой катастрофы нет. По еде – даже просят не привозить. Лучше оборудование и теплые вещи». По словам главы региона, бойцам передали два УАЗа и оборудование, «в том числе для разведчиков», а еще дизельные генераторы и зимние вещи. «Постоянный запрос – беспилотники, тепловизоры, ночные прицелы. Эти вопросы будем решать. Скорректируем закупки исходя из потребностей»,- добавил господин Артамонов.

10:00. Московская железная дорога отправила на курский аэродром три пожарных поезда, в каждом по две цистерны со 120 т воды и более 5 т пенообразователя, сообщили в администрации Курской области.

9:45. Курский губернатор Роман Старовойт заявил, что по итогам антитеррористической комиссии принято решение продлить в регионе желтый уровень террористической опасности с 17 часов сегодняшнего дня еще на 15 суток. Кроме того, он сообщил, что «из-за возгорания в районе аэродрома отменены занятия в двух школах: в Халино и школе-интернате в поселке имени Маршала Жукова». «Хочу поблагодарить наших пожарных, которые продолжают борьбу с огнем»,- написал глава региона.

7:21. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки беспилотника в районе городского аэродрома загорелся нефтенакопитель: «Пострадавших нет. Пожар локализуется. Все спецслужбы работают на месте».

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 5 декабря