Главные новости за 6 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В Анапе по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками Вечного огня в парке 70-летия Победы станицы Анапской.

В Краснодаре скорректировали проект незавершенного благоустройства Николаевского сквера. Как сообщает администрация города, стоимость новой реконструкции составит 379 млн руб.

В Новороссийске планируют создание индустриального парка на земельном участке площадью 8 га. Его хотят построить в пос. Верхнебаканский. Резиденты индустриального парка будут связаны со строительной отраслью.

В специальной военной операции на Украине участвуют почти 3 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Для них уже доставили более 640 тонн гуманитарной помощи.

В больнице скончался единственный выживший человек при стрельбе в Крымске у ТЦ «Славянский». Таким образом количество жертв стрельбы увеличилось до четырех.

Ночью под Севастополем были уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Это произошло на большом расстоянии от берега.

В Краснодаре на Главной городской площади с 24 декабря откроется рождественская ярмарка. На ней будут продаваться продовольственные товары, сувениры и подарки, а также согревающие безалкогольные напитки и еда в уличных кофейнях. Новогодние трамваи и троллейбусы будут работать в Краснодаре с 9 декабря по 15 января.

В Анапе в общественном туалете мужчина развел костер, чтобы согреться, и насмерть отравился дымом.

В Краснодаре 47% организаций заявили, что не планируют индексировать зарплату работников в ближайшее время. В то же время 47% трудоустроенных жителей города сообщили, что ждут повышения заработной платы.

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