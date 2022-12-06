В общественном туалете Анапы мужчина развел костер и умер от отравления дымом

В Анапе в общественном туалете мужчина развел костер, чтобы согреться, и насмерть отравился дымом. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Сообщается, что он разжег мусор и пек хлеб. У погибшего не было определенного места жительства.

В следственном отделе по Анапе по данному факту проводится процессуальная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи опрашивают очевидцев и выполняют другие проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

Татьяна Ручкина

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