В Анапе возбудили уголовное дело об осквернении Вечного огня подростками

В Анапе, по поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина, возбудили уголовное дело по факту осквернения подростками мемориального комплекса Вечный огонь в парке 70-летия Победы станицы Анапской. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Ранее в социальных сетях распространилась видеозапись, на кадрах которой две девушки в возрасте 15 и 17 лет, нецензурно выражаясь, прикурили сигарету от мемориального огня и выражали намерения справить малую нужду у комплекса.

В настоящее время подозреваемые задержаны, проведен осмотр места происшествия. Ведутся следственные мероприятия. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram