В зону СВО отправили почти 3000 кубанских казаков

В специальной военной операции на Украине участвуют почти 3 тыс. казаков Кубанского казачьего войска. Для них уже доставили более 640 тонн гуманитарной помощи, 6 декабря Майкопский и Екатеринодарский отделы отправили новые партии. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«В еженедельном режиме Кубанское казачье войско, все казаки и атаманы собирают гуманитарную помощь и для жителей Донбасса, и для трех добровольческих казачьих отрядов из бригады "Кубань", а также мобилизованных казаков»,— отметил вице-губернатор, войсковой атаман Александр Власов.

Он провел встречу с матерями и женами казаков, которые участвуют в СВО. На ней обсудили вопросы развития системы непрерывного казачьего образования, а также выполнение боевых задач казаками в составе бригады «Кубань». Как отметили жены казаков-добровольцев, с материально-техническим обеспечением и питанием у их супругов на линии фронта проблем нет.

Татьяна Ручкина

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