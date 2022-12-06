В Краснодаре скорректировали проект благоустройства Николаевского бульвара на 379 млн рублей

В Краснодаре скорректировали проект незавершенного благоустройства Николаевского сквера. Как сообщает администрация города, стоимость новой реконструкции составит 379 млн руб.

Проведение реконструкции запланировано на 2023 год. Заявка на благоустройство поступила в министерство ТЭК и ЖКХ края. В проект новой реконструкции были включены пожелания жителей города о сохранении зеленых насаждений и высадке еще 400 деревьев.

Ранее реконструкция была оценена в 260 млн руб. Работы приостановили в связи с жалобами местных жителей о массовой вырубке деревьев. Контракт с подрядчиком расторгли, после чего провели ряд общественных обсуждений, на которых были согласованы спорные вопросы. Выделенные ранее средства на реконструкцию вернули в краевой бюджет.

Анастасия Донскова

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