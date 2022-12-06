Новогодняя ярмарка и аттракционы на Главной городской площади Краснодара откроются 24 декабря

В Краснодаре на Главной городской площади откроется рождественская ярмарка. На ней будут продаваться продовольственные товары, сувениры и подарки, а также согревающие безалкогольные напитки и еда в уличных кофейнях, сообщает пресс-служба мэрии.

В этот же день на площади заработают аттракционы, а также домик и почта Деда Мороза. Она будет работать ежедневно до 8 января с 10 до 23 часов. Все 18 аттракционов для детей и подростков будут работать до 16 января. На входе в зону аттракционов установят пятиметровую светодиодную арку со светящимся бантом.

На площади рядом с елкой также появится «подарочная коробка» с подсветкой и зеркалами внутри, композиция из трех светящихся шаров и инсталляция «С Новым годом!». Там же установят тематические фотозоны и развесят более 1 тыс. светодиодных гирлянд и ретро-лампочек.

«Будет играть новогодняя музыка для настроения. На площади будут созданы условия для семейного отдыха, что свойственно российским традициям»,— отметили в мэрии Краснодара.

Елочные базары в Краснодаре заработают 15 декабря. Всего в этом году будет 55 торговых точек продажи елей, пихт или сосен. С 26 декабря по 8 января на площади Пушкина будут работать сразу две специализированных новогодних ярмарки — по продаже винодельческой продукции и рождественских продовольственных и непродовольственных товаров. Устанавливать 22-метровую новогоднюю ель в Краснодаре начали 1 декабря.

Татьяна Ручкина

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