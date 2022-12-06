В Краснодаре новогодние трамваи и троллейбусы запустят 9 декабря

Новогодние трамваи и троллейбусы будут работать в Краснодаре с 9 декабря по 15 января. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления в Telegram.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара



Украшен будет весь транспорт предприятия. На каждой единице подвижного состава МУП «КТТУ» на стеклах разместят наклейки с новогодней тематикой. Кроме того, два трамвая и два троллейбуса украсят светящимися гирляндами — по одной единице в каждом депо.

«Сначала нанесли праздничные наклейки на стекла и борта, а поверх них — светящийся узор. На одну единицу подвижного состава уходит почти полкилометра гирлянды»,— отметили в КТТУ.

В праздничные дни нарядно украшенные трамваи и троллейбусы побывают на всех маршрутах электротранспорта Краснодара. График его движения будет размещен позже.

Татьяна Ручкина

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