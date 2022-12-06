В Новороссийске хотят создать индустриальный парк

В Новороссийске планируют создание индустриального парка на земельном участке площадью 8 га. Об этом сообщила замглавы города Эльвира Кальченко в Telegram.

Участок находится в муниципальной собственности, он расположен в поселке Верхнебаканский в районе улицы Комсомольской. Для реализации проекта город ищет инвестора. В будущем парке планируют сосредоточить производство и логистическую инфраструктуру.

«Планируется, что резиденты индустриального парка будут связаны со строительной отраслью. Тут смогут производить, хранить и отправлять в разные города и регионы тротуарную плитку, пеноблоки, гидрозащитные смеси, двери, окна, кованые изделия, провода, розетки и многое другое»,— говорится в сообщении.

Земельный участок входит в перечень инвестиционно привлекательных участков Краснодарского края. Бизнес-модель проекта индустриального парка начнут разрабатывать после того, как будет найден инвестор.

Анастасия Донскова

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