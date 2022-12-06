На заседании Евросовета не смогли согласовать пакет помощи Украине на €18 млрд

Во время сегодняшнего заседания Евросовета страны-члены ЕС не смогли полностью согласовать пакет финансовой помощи для Украины, предусматривающий выделение ей кредитной поддержки в размере до €18 млрд в 2023 году. Ранее согласование пакета отказалась поддержать Венгрия.

«К сожалению, мы не смогли сегодня принять пакет целиком… Наша цель остается прежней — начать перечислять Украине средства в начале января»,— заявил министр финансов Чехии Збынек Станюра по итогам заседания (его трансляция велась на сайте Евросовета).

Одной из причин безрезультатного завершения сегодняшних переговоров представителей стран ЕС могла стать позиция венгерского правительства. Министр финансов Венгрии Михай Варга сообщил, что страна против поправок к финансовому законодательству.

Новый пакет финансовой помощи Украине был одобрен Европарламентом в ноябре. Помимо предоставления долгосрочных кредитов на льготных условиях пакет подразумевал восстановление страны после окончания боевых действий и помощь в ремонте разрушенной инфраструктуры.

О событиях 286-го дня после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников