Главные новости за 5 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о назначениях новых вице-губернаторов региона. Курировать вопросы строительства будет Сергей Власов, ТЭК и ЖКХ — Андрей Прошунин, госохрану памятников, имущественные отношения и экологию — Роман Лузинов.

Президент Владимир Путин проехал по Крымскому мосту на автомобиле, а также оценил процесс восстановительных работ после взрыва 8 октября.

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль и поручил доложить об обстоятельствах ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибла 13-летняя девочка. Предполагаемый виновник до сих пор не получил статус подозреваемого, поэтому родители опасаются, что он может избежать наказания.

Крупный пожар произошел в Краснодаре в ресторане «Джентльмены удачи». Всего из ресторана спасатели эвакуировали 50 человек и спасли — 10. Очевидцы сообщали, что слышали несколько хлопков, похожих на взрыв газа.

Еще один крупный пожар произошел на маслозаводе «Мамруко» в Адыгее. Его площадь составила 270 кв. м.

Полиция задержала подростков, прикуривавших сигарету от пламени Вечного огня в Анапе. Инцидент произошел еще в марте 2022 года.

Депутаты Государственного Совета — Хасэ Адыгеи в первом чтении приняли законопроект о создании в республике вытрезвителей.

Строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» проведет предприятие из Адыгеи «Агротранс». Стоимость строительства составит 1,4 млрд руб.

Семьи участников специальной военной операции из Краснодарского края подали 6,5 тыс. обращений. Почти половина из них касается темы выплат мобилизованным.

В Горячем Ключе задержали коллекционера, незаконно хранившего и изготавливавшего оружие.

В Краснодаре 18% менеджеров по персоналу признались, что в их организации существует негласный запрет о приеме на работу женщин-кандидатов.

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