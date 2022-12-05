В Краснодаре 18% предприятий не берут женщин на работу

В Краснодаре 18% менеджеров по персоналу признались, что в их организации существует негласный запрет о приеме на работу женщин-кандидатов. Сведения об этом содержатся в исследовании рекрутингового портала SuperJob.

В 2010 году показатель достигал 40%. В отношении мужчин аналогичная ситуация сложилась в 11% компаний (21% в 2019 году). Чаще всего копании не берут на работу холостых мужчин без детей (7%).

«Чаще всего бизнес опасается брать в штат девушек, состоящих в браке, но не имеющих детей (11%)»,— говорится в исследовании.

Семейное положение женщины-кандидата не учитывается при приеме на работу в 80% краснодарских предприятий. Действие этого правила в отношении мужчин отмечено в 85% компаний. В 2010 году число компаний, лояльных к семейному статусу сотрудников-мужчин, составляло 68%, женщин — 46%. По данным исследователей, бизнес пересмотрел негласные запреты после периода массовой самоизоляции в период пандемии коронавируса. Удаленка научила работодателей оценивать фактические результаты сотрудников.

Анастасия Донскова

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