Пожар в ресторане «Джентльмены удачи» в Краснодаре полностью потушили

В центре Краснодара полностью ликвидировали пожар в ресторане «Джентльмены удачи». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар произошел сегодня около 18:20. Через три минуты на место прибыло первое пожарное подразделение. Официальной причины пожара пока не называется, однако очевидцы сообщали, что слышали несколько хлопков, похожих на взрыв газа.

Всего из ресторана спасатели эвакуировали 50 человек и спасли — 10. В ликвидации пожара привлекались 81 человек и 27 единиц техники.

Ровно 13 лет назад, 5 декабря 2009 года произошел пожар в пермском клубе «Хромая лошадь». В клубе загорелся потолок из-за нарушений правил работы с пиротехникой. В результате погибли 155 человек.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram