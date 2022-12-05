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Дворец спорта в Новороссийске построит компания из Адыгеи за 1,4 млрд рублей

Строительство Дворца олимпийских видов спорта «Черноморский» проведет предприятие из Адыгеи «Агротранс» за 1,4 млрд руб. Сведения об этом опубликованы на портале ЕИС в сфере закупок.

Средства на строительство объекта в 2022–2024 годах будут выделены, в том числе в порядке софинансирования, из муниципального и краевого бюджета. Окончание выполнения работ запланировано на декабрь 2024 года.

Площадь земельного участка под застройку составляет 2,6 га, площадь возводимой застройки — 10,5 тыс. кв.м. Площадь четырехэтажного Дворца спорта составит 23,6 тыс. кв. м.

Согласно данным «Спарк-Интерфакс», ООО «Агротранс» зарегистрировано в 2009 году в Майкопском районе Адыгеи. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам указаны в качестве основной деятельности компании. Доля в размере 75% в уставном капитале предприятия принадлежит Ирине Беловой, еще 25% — ЗАО «Агротранс». По итогам 2021 года выручка организации составила 361,6 млн руб., чистая прибыль — 3,5 млн руб.

Анастасия Донскова

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