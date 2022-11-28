«Яблоко» не хочет уступать Москву

Партия «Яблоко» запустила проект общественных приемных «Наша Москва» для сбора обращений жителей столицы. Работать с горожанами на старте проекта будут 36 нынешних и бывших районных депутатов, а также активистов, которые баллотировались на муниципальных выборах в районах Москвы, но по разным причинам не получили мандаты. Проект охватит 24 района, однако в планах партии расширить его на все 146. Таким образом партия может готовиться к предстоящим на будущий год выборам мэра, но выдвижение на них кандидата будет для «Яблока» проблематичным, в том числе из-за муниципального фильтра, считает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект общественных приемных «Наша Москва» запущен в минувшие выходные депутатами Мосгордумы и муниципальных образований разных созывов, выдвигавшихся от партии «Яблоко». Один из его инициаторов, заместитель председателя столичного отделения партии и бывший глава района Якиманка Андрей Морев рассказал, что идея проекта возникла через неделю после публикации результатов муниципальных выборов в Москве (9–11 сентября): «Яблоко» взяло всего четыре мандата по сравнению со 176 в 2017 году. Около 50 кандидатов от партии сняли с выборов главным образом в связи с размещением в соцсетях символики организаций Алексея Навального (признаны экстремистскими и запрещены), причастностью к работе этих структур и браком в подписных листах. Несколько кандидатов выигрывали по результатам голосования на участках, но лишились шанса на мандаты после подсчета результатов онлайн-голосования.

Господин Морев говорит, что в районах, где «яблочников» допустили до выборов, партия набрала 16% голосов, и теперь они «обязаны выполнять наказы», собранные с жителей во время предвыборной кампании,— для этого пригодятся и общественные приемные. Кроме того, «яблочники» «не хотят оставлять москвичей без представительства», заявляя, что «большинство выигравших кандидатов от системных партий будут защищать интересы мэрии».

В выходные партийцы запустили сайт приемной. Оставить там жалобу могут жители 24 районов, обрабатывать их будут 36 активистов и сторонников партии. В планах «Яблока» расширить эту практику на все районы, для набора актива на сайте проекта предусмотрена отдельная форма. Для расширения аудитории «яблочники» также запустят телефонную линию, Telegram-бот и страницы в социальных сетях. Темы вопросов, с которыми москвичи смогут обратиться, ограниченны: перед написанием жалобы нужно выбрать категорию обращения. Все они связаны исключительно с районными проблемами, за исключением варианта «частичная мобилизация»: в партии пояснили корреспонденту “Ъ”, что в этом разделе москвичи смогут рассказывать про любые проблемы, связанные с этой темой.

Депутат Мосгордумы Сергей Митрохин рассказал, что очные встречи c москвичами будут проводится в его приемной. Он посоветовал активистам пытаться самостоятельно решать несложные проблемы, с которыми будут обращаться избиратели, а при необходимости выразил готовность с коллегами по фракции направлять депутатские запросы.

«Яблочники» согласились, что их общественные приемные по формату схожи с проектом «Наш город», который был запущен по инициативе мэрии и правительства Москвы еще в 2011 году и имеет много положительных отзывов за быстрое реагирование на отправленные жалобы. Впрочем, жалобы там, как правило, связаны с чем-то, что не доставляет властям особых проблем, считает господин Морев, например с уборкой мусора. Если же речь заходит, например, о смене управляющей кампании, на жалобщиков может быть оказано давление, так как их данные становятся доступными для властей, добавил экс-глава района Якиманка.

Проект «Наш город» — действительно эффективный способ решения любых городских проблем, отмечает политолог Константин Калачев, однако «дополнительные независимые инструменты не будут лишними»: «Любые механизмы взаимодействия с москвичами надо приветствовать. Будут ли они эффективными, зависит от их раскрутки и активности "Яблока" в Мосгордуме, а также характера их отношений с исполнительной властью». Господин Калачев считает, что общественные приемные могут быть элементом подготовки «Яблока» к предстоящим в 2023 году выборам мэра Москвы, но партия едва ли сможет извлечь из проекта электоральную выгоду. Оппозиционеры едва ли смогут преодолеть муниципальный фильтр, говорит эксперт, поэтому и «вопрос о повышении рейтинга "Яблока" к выборам мэра Москвы кажется не очень актуальным».

Кира Хейфец