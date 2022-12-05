Инвесторам в Калининграде маслом намазано

Бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа и активный инвестор в недвижимость Александр Раппопорт может получить новый проект в пищевой отрасли. Связанные с ним структуры выкупили долги некогда крупного поставщика масложировой продукции корпорации «Союз» и могут получить ее активы в Калининграде. Для развития на уже поделенном рынке потребуется найти новые ниши, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Связанное с бизнесменом Александром Раппопортом ООО «Союз-22» договорилось о покупке ООО «Союз-ТТМ», дочерней структуры корпорации «Союз», некогда крупного поставщика масложировой продукции. Это следует из сообщения в реестре сведений о банкротстве от 1 декабря.

«Союз-ТТМ» управляет в Калининграде терминалом для перевалки растительных масел, мощностями по переработке масел, производству жиров для пищевой промышленности и кофейным предприятием. Мощность комплекса — 250 тыс. тонн продукции в год, сказано на сайте «Союза». Стоимость 100% «Союза-ТТМ» — 299 млн руб. В июле 2022 года «Союз-22» арендовал имущество «Союза-ТТМ». Также «Союз-22» входит в число резидентов калининградской ОЭЗ с проектом создания комплекса производства инновационных видов пищевой продукции по адресу «Союза-ТТМ».

Корпорация «Союз» основана в 2000 году в Санкт-Петербурге, а в 2003 году начала строительство предприятий в Калининграде. В 2013 году между совладельцами «Союза» Сергеем Васильевым, Андреем Барановым и Юрием Бородавко начался корпоративный конфликт, что могло негативно сказаться на бизнесе, сообщала газета «Ведомости». А в 2021 году в структурах «Союза» начались процедуры банкротства. Одним из основных кредиторов корпорации с долгом более 2 млрд руб. был Сбербанк.

Как говорится в сообщении о заключении договора, владелец 0,1% «Союза-22» Андрей Пинчук — тесть Александра Раппопорта, владельца ООО «Рэвард Инвест», которое выступает кредитором структур «Союза». По словам источника “Ъ” на рынке, структуры господина Раппопорта выкупали долги «Союза», а теперь, видимо, завершают сделку по оформлению активов в собственность. Сбербанк уже переуступил долг, говорит другой источник “Ъ”. В самом банке комментарий не предоставили. В «Союзе-22» и компании Street Development Александра Раппопорта на вопросы “Ъ” не ответили.

На 15 декабря по требованию «Рэвард Инвеста» назначено собрание кредиторов «Союза-ТТМ», где стоит вопрос о заключении мирового соглашения, следует из реестра сведений о банкротстве. Старший юрист по проектам в области банкротства Vegas Lex Валерия Тихонова говорит, что есть примеры, когда в таких случаях погашаются только требования внешних кредиторов, если такие есть, а долги связанным с новыми собственниками лицам могут вообще не выплачиваться.

Газета «Ведомости» называет Александра Раппопорта бывшим топ-менеджером ЛУКОЙЛа. Бизнесмен в первую очередь известен как активный инвестор в недвижимость. Также источники газеты называли господина Раппопорта основным владельцем компании «Зерно-трейд» — одного из крупнейших экспортеров зерна из РФ. По словам источников “Ъ”, активы «Союза» бизнесмен может перезапустить, чтобы потом перепродать стратегическому инвестору.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов говорит, что потенциального инвестора могут привлекать в целом пищевые или аграрные сектора, которые продолжают расти на фоне сжимающейся российской экономики. Но, указывает он, сегодня найти применение активам корпорации будет сложно. Внутренний рынок специальных жиров занят в первую очередь ГК «Эфко», а в Калининградской области на масложировом рынке доминирует ГК «Содружество», указывает эксперт.

Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев говорит, что бизнес «Союза» по факту сводился к импорту переработанного пальмового масла из Европы для производства жиров путем смешивания и фасовки в Калининграде. С учетом текущей геополитической ситуации эта модель не выглядит рабочей, считает он. По словам Андрея Сизова, возможно, «Союзу» удастся найти какую-то нишу, но сделать это будет непросто.

Анатолий Костырев, Дарья Андрианова