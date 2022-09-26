Тайсон Фьюри отказывается от чемпиона

Самый ожидаемый боксерский матч с начала века, который должен свести на ринге в супертяжелом весе обладателя сразу трех чемпионских поясов — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Александра Усика и чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри, возможно, не состоится. Вместо украинского противника Фьюри в качестве соперника выбрал дважды битого тем же Усиком Энтони Джошуа. Судя по заявлениям сторон, встреча боксеров, уже названная «Битвой за Британию», может состояться в декабре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайсон Фьюри (на фото) готов отказаться от шанса завоевать титул абсолютного чемпиона мира ради «Битвы за Британию» с Энтони Джошуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters Тайсон Фьюри (на фото) готов отказаться от шанса завоевать титул абсолютного чемпиона мира ради «Битвы за Британию» с Энтони Джошуа

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

В понедельник представители двух британских боксеров-супертяжей Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа провели важнейший раунд переговоров относительно их предполагаемой в начале декабря встречи на ринге. Об этом сообщило издание Daily Mail. От их исхода во многом зависит судьба титула абсолютного чемпиона мира. Такового у супертяжей не было более 20 лет. Со времен Леннокса Льюиса.

В воскресенье Тайсон Фьюри распространил в социальных сетях заявление, в котором подверг критике Энтони Джошуа. Он выразил возмущение тем, что «этот качок-засранец Джошуа все еще не подписал контракт, который получил еще неделю назад». Фьюри добавил, что считает Джошуа «не способным ни на что». Как, впрочем, и Александра Усика, которого он ранее называл «никому не нужным неизвестным иностранцем». Чемпион WBC установил крайний срок — минувший понедельник — для того, чтобы Джошуа подписал предложенный контракт. В противном случае он грозился вообще выйти из переговоров.

В ответ Энтони Джошуа, для которого бой с Фьюри является, по сути, последним шансом спасти карьеру, заявил, что готов драться на предложенных условиях, предусматривающих, что 60% призового фонда достанутся его сопернику.

Но сослался на то, что пока не может подписать контракт, поскольку его изучают юристы. «Конечно, я подпишу контракт. Но вы же знаете, как важно в боксе выверить все юридические тонкости»,— отметил Джошуа. Добавим, что одновременно с представителями бойцов в понедельник встречались и менеджеры двух вещательных сетей, представляющих боксеров,— BT Sport и DAZN. Тайсон Фьюри отметил, что именно они примут окончательное решение.

Стремление Тайсона Фьюри сойтись на ринге с Энтони Джошуа на первый взгляд выглядит довольно странным. Последний некогда владел тремя чемпионскими титулами, но затем уступил их Александру Усику. Украинский боец превзошел британца как в первой встрече осенью 2021 года, так и в матче-реванше в августе 2022-го. В такой ситуации напрашивается объединительный бой Фьюри—Усик. Не факт, однако, что он состоится.

Дело в том, что Александр Усик, сразу после матча-реванша с Джошуа отмечавший, что готов или драться с Фьюри, или завершить карьеру, не готов выйти на ринг против британца раньше начала следующего года.

При этом менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен уверял, что как раз организация боя его клиента с Усиком не составит проблем. В частности, потому, что «Усик — свободный агент, не связанный долгосрочным контрактом ни с одним из телеканалов». Предполагалось, что боксеры смогут разделить призовой фонд от $100 млн до $110 млн пополам. Но ведь не меньшие деньги может сгенерировать и встреча Фьюри—Джошуа. Видимо, промоутерам куда проще продать бой, именуемый «Битва за Британию», чем встречу между сверхпопулярным Фьюри и Усиком, пусть и украшенную статусом боя за звание абсолютного чемпиона мира.

Александр Петров