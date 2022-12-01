Работники срезают премии

По итогам 2022 года рост сегмента добровольного медицинского страхования (ДМС) может оказаться меньшим, чем предварительные оценки в 10% за три квартала. Несмотря на увеличение цен в отрасли и рост числа клиентов, сопоставимого повышения средней стоимости полиса не происходит. К тому же участники рынка пессимистично смотрят на пролонгацию договоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ” страховых компаний из топ-20, за три квартала сборы премий по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) крупных компаний остались на уровне прошлого года. В частности, сборы «РЕСО-Гарантии» (третье место, по данным «Эксперт РА», по итогам первого полугодия 2022 года) «практически не изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», отметили в компании. В «Росгосстрахе» (пятое место) также объем собранных премий за три квартала этого года сопоставим с прошлогодним показателем. Менее крупные компании отчитались о заметном росте собранных премий. «Ренессанс страхование» и ВСК показали рост на 22% и 6% соответственно. «Совкомбанк страхование» увеличил сборы на 25%, а «Капитал Лайф Страхование жизни» — сразу в 2,6 раза.

ДМС — один из крупнейших сегментов рынка. По итогам 2021 года сборы, по данным ЦБ, достигли 200 млрд руб. (11% всего рынка). По данным «Эксперт РА», на компании первой пятерки приходится 66% сборов в сегменте.

В целом по рынку за девять месяцев рост может составить до 10%, оценивает директор по рейтингам страховых компаний агентства НКР Евгений Шарапов. Согласно исследованию Kept (бывшая КПМГ), динамика обусловлена ростом цен на медицинские услуги и товары, а также сохранением спроса со стороны корпоративных клиентов и увеличения предложения по более бюджетным и технологичным продуктам.

По оценке старшего директора рейтингов финансовых компаний НРА Татьяны Никитиной, рост стоимости страховых услуг составил как раз 10–15%. Кроме того, участники рынка указывают на увеличение клиентской базы. В «Капитал Лайф Страхование жизни» число клиентов выросло на 71%, у «Совкомбанк страхование» — на 20%, сообщили в компаниях.

Однако нередко значительный прирост клиентов не приносил соответствующего увеличения доходов. ЦБ уже по итогам полугодия отмечал: средняя страховая премия опустилась ниже 2 тыс. руб., клиенты предпочитали недорогие усеченные программы.

По словам профессора Финансового университета при правительстве РФ Александра Цыганова, снижение средней стоимости полиса связано с включением в статистику мигрантов, которые страхуются на минимально возможные суммы, чтобы выполнить требования законодательства. При этом эксперт подчеркивает, что мигранты интересны в основном страховщикам среднего уровня.

Уход из России международных компаний, более активно страхующих своих сотрудников, пока заметно не повлиял на сегмент. Управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин поясняет, что в большинстве случаев компании лишь сменили собственников и названия, переформатировали работу и продолжили так или иначе свою деятельность. Госпожа Никитина отмечает, что часть релоцированных сотрудников продолжала пользоваться услугами российских страховых компаний для выезжающих за рубеж.

Но по итогам года, сходятся во мнении эксперты, сегмент ДМС замедлит рост. По словам Алексея Янина, он составит 4–6%. Руководитель практики Kept по работе с компаниями финансового сектора Юлия Темкина оценивает нижнюю границу в 5%. Еще в начале осени эксперты были настроены более позитивно и ожидали роста не менее 10% (см. “Ъ” от 28 сентября).

Начальник управления продуктов медицинского страхования «РЕСО-Гарантия» Марина Черноморова поясняет, что «настала пора пролонгаций и оптимизма стало меньше». Гендиректор экосистемы Unicom Дмитрий Африканов считает, что в текущих реалиях вряд ли будет наблюдаться массовый отказ от ДМС, при этом не исключено, что часть компаний введут франшизу в 10–20%, тем самым компенсируя подорожание полиса.

Юлия Пославская