Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Частные клиники нацелились на ДМС

На рынке появится еще один стартап в медицине

Основатель цифровой медицинской лаборатории Unim Алексей Ремез ушел с поста ее руководителя и запускает собственную сеть амбулаторных клиник, рассчитанную на работу по программам дополнительного медстрахования (ДМС). За пять лет планируется открыть до 500 клиник. На рынке частной медицины сейчас высокая конкуренция, а уход крупных международных компаний, оплачивавших своим сотрудникам медобслуживание, приведет к сокращению этого сегмента, предупреждают эксперты.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что основатель Unim Алексей Ремез запускает сеть небольших амбулаторных клиник, ориентированных на работу по ДМС, “Ъ” рассказал сам предприниматель. Первая клиника нового стартапа Reztom открылась в технопарке «Сколково», в нее было вложено около $200 тыс. из собственных средств.

Господин Ремез на прошлой неделе ушел с поста гендиректора Unim, но остался членом совета директоров. В августе этого года Unim была приобретена «Ташир Медика» Самвела Карапетяна. В компании у основателя Unim было на тот момент 36,8%.

Концепция Reztom предполагает открытие клиник площадью 60–150 кв. м, рассчитанных на корпоративное медицинское обслуживание. С заинтересованными компаниями будет заключаться договор о предоставлении услуг по ДМС, рассказал господин Ремез. Для сети разработана медицинская информационная система, в которой работают врачи.

Это расширяет возможности телемедицины, отмечает Алексей Ремез. По его словам, во время стандартного приема терапевта можно выполнить диагностику, например, для дерматолога и обсудить результаты в режиме междисциплинарного консилиума через систему. Обычно терапевт перенаправляет к узкопрофильному специалисту, но пациент в 70% случаев не доходит до него, добавляет он. «Кроме того, программное обеспечение контролирует выполнение пациентом рекомендаций врача и его состояние»,— добавляет основатель Reztom.

Всего, по его словам, за три-пять лет планируется открыть до 500 таких клиник, ведутся переговоры с другими компаниями, заинтересованными в проекте. Пока господин Ремез является единственным владельцем ООО «Резтом», но планирует привлечь инвесторов на миноритарную долю стоимостью $2 млн. Среди заинтересованных инвесторов он называет два физлица и пять организаций, среди которых три фонда с опытом инвестирования в медицинские стартапы и страховая организация.

ДМС оказалось самым быстрорастущим видом страхования по итогам второго квартала. Взносы по ДМС за апрель—июнь, по данным Центробанка, увеличились на 16,8% год к году, объем премий достиг 47 млрд руб. ЦБ объясняет рост расширением спроса и увеличением стоимости страховых программ из-за повышения цен на медицинские товары и услуги. Клиентская база расширена в том числе за счет корпоративного сегмента.

В то же время многие международные корпорации, использовавшие ДМС для своих сотрудников, заявили об уходе из России, напоминает совладелец Euromed Clinic Александр Абдин. Именно они были известны вниманием к своему персоналу, хорошими компенсационными пакетами, в том числе по ДМС, указывает он.

В то же время на рынке частной медицины высокая конкуренция, говорят эксперты. «Я не вижу очевидных ниш в частной медицине, чтобы занять там весомую долю»,— отмечает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В проекте Reztom нет уникальности, уверен Александр Абдин. Подобные стартап-проекты в США, например у Kaiser Permanente, провалились, указывает он. По его словам, врачу для полноценной диагностики, включая МРТ и КТ, в любом случае нужно тяжелое медоборудование. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, напротив, указывает, что люди в целом предпочитают сейчас удобство в обслуживании и все чаще выбирают клиники рядом с домом или работой.

Полина Гриценко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...