Частные клиники нацелились на ДМС

Основатель цифровой медицинской лаборатории Unim Алексей Ремез ушел с поста ее руководителя и запускает собственную сеть амбулаторных клиник, рассчитанную на работу по программам дополнительного медстрахования (ДМС). За пять лет планируется открыть до 500 клиник. На рынке частной медицины сейчас высокая конкуренция, а уход крупных международных компаний, оплачивавших своим сотрудникам медобслуживание, приведет к сокращению этого сегмента, предупреждают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

О том, что основатель Unim Алексей Ремез запускает сеть небольших амбулаторных клиник, ориентированных на работу по ДМС, “Ъ” рассказал сам предприниматель. Первая клиника нового стартапа Reztom открылась в технопарке «Сколково», в нее было вложено около $200 тыс. из собственных средств.

Господин Ремез на прошлой неделе ушел с поста гендиректора Unim, но остался членом совета директоров. В августе этого года Unim была приобретена «Ташир Медика» Самвела Карапетяна. В компании у основателя Unim было на тот момент 36,8%.

Концепция Reztom предполагает открытие клиник площадью 60–150 кв. м, рассчитанных на корпоративное медицинское обслуживание. С заинтересованными компаниями будет заключаться договор о предоставлении услуг по ДМС, рассказал господин Ремез. Для сети разработана медицинская информационная система, в которой работают врачи.

Это расширяет возможности телемедицины, отмечает Алексей Ремез. По его словам, во время стандартного приема терапевта можно выполнить диагностику, например, для дерматолога и обсудить результаты в режиме междисциплинарного консилиума через систему. Обычно терапевт перенаправляет к узкопрофильному специалисту, но пациент в 70% случаев не доходит до него, добавляет он. «Кроме того, программное обеспечение контролирует выполнение пациентом рекомендаций врача и его состояние»,— добавляет основатель Reztom.

Всего, по его словам, за три-пять лет планируется открыть до 500 таких клиник, ведутся переговоры с другими компаниями, заинтересованными в проекте. Пока господин Ремез является единственным владельцем ООО «Резтом», но планирует привлечь инвесторов на миноритарную долю стоимостью $2 млн. Среди заинтересованных инвесторов он называет два физлица и пять организаций, среди которых три фонда с опытом инвестирования в медицинские стартапы и страховая организация.

ДМС оказалось самым быстрорастущим видом страхования по итогам второго квартала. Взносы по ДМС за апрель—июнь, по данным Центробанка, увеличились на 16,8% год к году, объем премий достиг 47 млрд руб. ЦБ объясняет рост расширением спроса и увеличением стоимости страховых программ из-за повышения цен на медицинские товары и услуги. Клиентская база расширена в том числе за счет корпоративного сегмента.

В то же время многие международные корпорации, использовавшие ДМС для своих сотрудников, заявили об уходе из России, напоминает совладелец Euromed Clinic Александр Абдин. Именно они были известны вниманием к своему персоналу, хорошими компенсационными пакетами, в том числе по ДМС, указывает он.

В то же время на рынке частной медицины высокая конкуренция, говорят эксперты. «Я не вижу очевидных ниш в частной медицине, чтобы занять там весомую долю»,— отмечает директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. В проекте Reztom нет уникальности, уверен Александр Абдин. Подобные стартап-проекты в США, например у Kaiser Permanente, провалились, указывает он. По его словам, врачу для полноценной диагностики, включая МРТ и КТ, в любом случае нужно тяжелое медоборудование. Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, напротив, указывает, что люди в целом предпочитают сейчас удобство в обслуживании и все чаще выбирают клиники рядом с домом или работой.

Полина Гриценко