Выросшие ставки притормозят глобальный рост

Темпы роста мировой экономики замедлятся в 2023 году до 2,2%, следует из консенсус-прогноза международных экономистов, опрошенных Focus Economics. В этом году ожидается увеличение мирового ВВП на 2,8%. Замедление роста на фоне ужесточения монетарной политики и исчерпания эффекта восстановления после пандемии коснется развитых стран, а также развивающихся государств Азии (кроме Китая), Южной Америки и Ближнего Востока. Страны Восточной Европы при этом, как полагают эксперты, вернутся к росту.

77% опрошенных ожидают официального подтверждения рецессии в США в следующем году. 45% оценивают влияние стоимости энергоресурсов на промышленность стран Европы как «значительное», 55% — как «умеренное». 64% не ожидают завершения конфликта на Украине в ближайшие 12 месяцев. В целом эксперты предполагают замедление роста ВВП зоны евро с 2,8% в этом году до 0,5% в следующем.

Рост экономики Китая в 2023-м может ускориться с 3,4% этого года до 5%. При этом такие относительно низкие темпы скажутся на мировом росте, так как на КНР приходится пятая часть глобального ВВП (по паритету покупательной способности). Эксперты расходятся в ожиданиях относительно того, когда власти этой страны завершат политику «нулевой терпимости» к коронавирусу — это возможно как в начале следующего года, так и за его рамками. Для России экономисты прогнозируют спад на 5,9% в этом и на 3,3% в следующем году.

Инфляция пройдет пиковые значения в конце этого года и в следующем будет замедляться, но останется высокой во многих развивающихся странах из-за ослабления их валют. Инфляция в странах «семерки» будет ниже, чем в большинстве других регионов. Цены на сырье, как следует из консенсус-прогноза, в 2023-м будут несколько выше, чем в начале этого года. Нефть подешевеет до $90 за баррель, в качестве рисков экономисты отмечают влияние сделки ОПЕК+ на цены и дальнейшее сокращение российских поставок. Ставки центробанков в конце следующего года, как ожидается, останутся на уровне 2022-го: ослабление инфляции позволит большинству регуляторов завершить цикл ужесточения политики к этому моменту. Ставка ФРС может пройти пик в первом квартале 2023 года (усредненные 4,06% против нынешних 3–3,25%), а ЕЦБ (2,34% при текущей 1,25%) в третьем квартале этого года.

Татьяна Едовина