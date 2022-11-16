Подсолнечно, возможны осадки

Ухудшение погодных условий в центре страны и Поволжье серьезно осложнило уборку подсолнечника, которая замедлилась до рекордно низких уровней 2017 года. Пока культура собрана менее чем с 65% площадей против 90–95% на аналогичный период в прошлые годы. Это может привести к росту цен на подсолнечник, но конъюнктура для маслозаводов все равно остается благоприятной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Темпы уборки подсолнечника замедлились до рекордно низких уровней 2017 года, когда 15% площадей осталось неубранными, говорится в обзоре «Совэкона». По оценкам аналитиков, на 10 ноября подсолнечник убран с 6,4 млн га против 9,5 млн га годом ранее. Обработано 64% посевов, а в прошлые годы на эти даты было убрано 90–95%, отмечается в документе. «Совэкон» на этом фоне снизил прогноз урожая подсолнечника в этом году с 17 млн тонн до 16,1 млн тонн. На 10 ноября собрано 11,6 млн тонн подсолнечника.

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) ожидает урожай подсолнечника в 16,35 млн тонн, говорит его гендиректор Дмитрий Рылько. По мнению эксперта, фактические темпы уборки в последнее время могут превышать данные отчетности, а часть урожая могут «с приемлемым качеством» убрать уже весной 2023 года. Однако, уточняет директор по маркетингу ГК «Благо» Кирилл Мельников, при ухудшении погодных условий возможно дальнейшее снижение сбора. Наиболее проблемными стали Центральный и Приволжский федеральные округа, отмечает он. Работающий на юге РФ агрохолдинг «Степь» «завершил уборку подсолнечника в оптимальные сроки», заверил его гендиректор Андрей Недужко.

Дмитрий Рылько уточняет, что при этом нехватка мощностей для хранения и сушки у сельхозпроизводителей стимулирует предложение подсолнечника. Аграрии увеличивают продажи, спрос переработчиков активизировался, есть сообщения об очередях у маслозаводов, подтверждают аналитики «Совэкона». По их данным, запасы подсолнечника у сельхозпроизводителей опустились до минимальных за девять сезонов 1,2 млн тонн.

Директор «Совэкона» Андрей Сизов полагает, что подсолнечника все равно должно быть достаточно, но для переработчиков, которые ждали рекордного урожая, «ситуация может быть не очень комфортной». По его словам, в ряде регионов переработчики могут начать повышать цены на сырье. По данным «Совэкона», на прошлой неделе подсолнечник в среднем стоил 21,05 тыс. руб. за тонну.

Источник “Ъ” в отрасли согласен, что сложности с уборкой могут привести к росту цен.

Как отмечают в «Совэконе», многие переработчики требуют скидок от продавцов подсолнечника, ссылаясь на качество семечки. Кирилл Мельников поясняет, что из-за обильных осадков в сентябре и октябре появились партии с превышением кислотного числа (основной показатель качества сырья), но «ситуация не критичная». Директор маслосырьевого дивизиона ГК «Эфко» Михаил Хохлов добавляет, что повышение показателя «наблюдается неравномерно, от региона к региону», группа продолжает закупать сырье.

Источник “Ъ” на рынке добавляет, что у переработчиков подсолнечника были большие переходящие запасы с прошлого сезона, которые снижают риски, связанные с новым урожаем. Хотя некоторые компании уже отмечали негативные эффекты из-за проблем с сырьем. Так, ГК «Русагро» снизила выпуск растительного масла в третьем квартале на 10% год к году, до 124 тыс. тонн, в том числе из-за сдвига сроков уборки урожая.

Андрей Сизов уточняет, что колебания цен на подсолнечник в РФ не влияют на котировки масла. На внутреннем рынке оно в среднем стоит 73,75 тыс. руб. за тонну, на экспорт — $1,3 тыс. за тонну. Предпосылок для существенного роста котировок не видно с учетом новостей о возможном продлении стамбульской зерновой сделки и относительно низких цен на пальмовое и соевое масла, полагает господин Сизов.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что ожидают позднюю уборку оставшихся площадей подсолнечника, а валовый сбор прогнозируют на уровне 15,7 млн тонн, что «позволит полностью загрузить маслозаводы и развивать экспорт масла». По прогнозам Масложирового союза, производство растительных масел в РФ в этом сезоне увеличится на 27%, до 9,6 млн тонн, а экспорт — на 70%, до 7,5 млн тонн.

Анатолий Костырев